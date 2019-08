Rosenborg brutalt straffet i Champions League-kvaliken: - Det er ikke over

DINAMO ZAGREB - ROSENBORG 2–0

MAKSIMIR STADION: Sterkere, smartere og bedre. De gangene det sviktet hos Rosenborg straffet Dinamo Zagreb dem.

På den ypperste scenen har man ikke råd til personlige feil. Noe RBK fikk erfare da de møtte årets hittil tøffeste motstander.

Det første målet kom etter at Marius Lundemo hektet en Dinamo-spiller. Dommer var aldri i tvil og pekte på straffemerket. Bruno Petkovic sendte hjemmelaget i ledelsen foran supportergruppen Bad Blue Boys som slapp jubelen løs.

Etter 28 minutter gikk Even Hovland og Tore Reginiussen i samme hodeduell og Mislav Orsic kom alene med André Hansen. Heller ikke han viste noe nåde da han sendte ballen mellom beina på RBKs sisteskanse.

I andre omgang var Rosenborg tøffere. De klarte å kjempe seg inn i kampen, men de aller største sjansene klarte de ikke å skape.

– Det er ikke over, sier Rosenborgs Tore Reginiussen til Viasat rett etter kampen.

– På dette nivået møter du gode lag. Det er sikkert spillere utpå her som er verdt mer enn hele vår tropp tilsammen. Det er det nivået det ligger på. Likevel føler jeg at vi hadde en fair sjanse til å få et bedre resultat enn det vi fikk.

– Vi går definitivt til hjemmekampen med tro på at det skal gå. Vi har ikke noe å tape nå, mener midtstopperen.

Marerittstart for Rosenborg

Dinamo Zagreb tok som ventet kontroll over kampen i starten og etablerte seg høyt oppe på Rosenborgs halvdel. Syv minutter ut i kampen smalt det. Marius Lundemo stakk ut beinet og en Dinamo-spiller gikk i bakken. Dommer pekte resolutt på straffemerket uten å benytte seg av VAR.

Fra straffemerket var Bruno Petkovic nådeløs og sendte hjemmelaget i ledelsen allerede etter åtte minutter. Dermed ble oppgaven enda vanskeligere for Rosenborg som nok hadde håpet å komme seg gjennom de første 20 minuttene uten å bli straffet.

Rosenborg slet med å komme seg over midtbanen til Dinamo og igjen kom kroatene i full fart mot André Hansen. Denne gang ved stjernespiller Dani Olmo som gikk for skuddet da han var 25 meter fra mål. Like utenfor fra Spanias U21-landslagsspiller.

Etter 17 minutter rev Samuel Adegbenro seg løs og satte fart nedover venstrekanten. Petar Stojanovic klarte ikke å holde følge og måtte ty til ulovlige midler for å stoppe nigerianeren. Dermed fikk Rosenborg frispark ved hjørnet av 16-meteren. Vegar Eggen Hedenstad gikk for skuddet og Dominik Livakovic måtte slå over til hjørnespark.

Vondt ble til verre

«KOM IGJEN GUTTA» ropte Even Hovland da kampen passerte 20 spilte minutter. Han fikk ingen umiddelbar respons ettersom det var Dinamo som fortsatte å presse RBK og etter 25 minutter var dommeren nede i lomma og dro frem det gule kortet til Hovland. Midtstopperen stemplet Dani Olmo da han prøvde å passere han.

Så raknet det bak hos RBK. Dinamo-keeper Livakovic sparket i gang en kontring og ballen kom svevende over midtbanen. Der gikk Hovland og Reginiussen i samme duell. Feilkommunikasjonen førte til at Mislav Orsic kom alene med André Hansen. Der gjorde han ingen feil og satt ballen mellom beina til RBK-keeperen.

Etter 31 minutter kom Rosenborg til sin største sjanse da David Akintola steg høyest på et hjørnespark. Headingen gikk mot mål og en fin redning fra Livakovic hindret RBK i å utligne.

Kun fire minutter senere holdt RBK på å gi Dinamo nok et mål. Igjen gikk Even Hovland i samme duell som en medspiller. Denne gang med Lundemo. Og Dani Olmo kom alene mot Tore Reginiussen.

Midtstopperen satte inn en meget fin takling som hindret spanjolen å øke til 3-0. Returen havnet hos Mislav Orsic som skjøt via tverrligger og over.

Tøft utgangspunkt før andre omgang

Tre minutter før pause vant Adegbenro nok et hjørnespark. Hedenstad svingte det inn mot bakerste stolpe og der knuste Reginiussen all motstand. Headingen gikk like utenfor. Veldig nære redusering for RBK der.

Dommer valgte å ikke legge til noe i den første omgangen. Dermed gikk lagene i garderoben etter 45 minutter og det var ikke tvil om hvem som var mest fornøyd. På denne scenen blir man straffet for personlige feil og det viste seg ved begge målene.

Smalt i tverrliggeren fra Adegbenro

Rosenborg holdt på å få en drømmestart på andre omgang da et innlegg fra Eggen Hedenstad havnet i beina på David Akintola. Høyrekantens skudd gikk like utenfor krysset til Dinamo. Som mot Maribor så RBK ut som et helt annet lag i starten av den andre omgangen.

Så smalt det fra Adegbenro. Han driblet seg nydelig innover i banen og klinket til fra 20 meter. Skuddet smalt i tverrliggeren. Keeper ble bare stående og se ballen. RBKs største sjanse.

Etter 59 minutter kontret Dinamo med en enorm styrke. Orsic kom seg til innlegg og kun en lang tå fra Lundemo sørget for at hjemmelaget ikke økte ledelsen.

Syv minutter før slutt bestemte Eirik Horneland seg for å gjøre kveldens første bytte. Pål André Helland erstattet David Akintola.

Dinamo lot Rosenborg få trille ball da kampen nærmet seg slutten. RBK prøvde flere ganger å spille seg opp langs venstresiden. Meling og Adegbenro kombinerte fint et par ganger men sjansene uteble.

Like før slutt pådro Birger Meling seg et gult kort etter en takling på Dani Olmo.

Dermed endte det 2–0 til Dinamo Zagreb. Noe som gjør det tøft for Rosenborg å nå gruppespillet i Champions League. Men man skal aldri si aldri. Håpet lever.