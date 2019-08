Molde-treneren mener dette blir nøkkelen i Europa-kampen

THESSALONIKI(Rbnett): Onsdag kveld trente MFK på Kleanthis Vikelidis Stadium i Thessaloniki, torsdagens kamparena.

I forkant av treninga holdt Molde-trener Erling Moe pressekonferanse, hvor mellom 15 og 20 greske journalister hadde møtt opp.

Under en prat med Romsdals Budstikke før selve pressekonferansen, forteller Moe at kampen i morgen er en fin anledning for Molde-laget å vise hva som bor i dem.

– Jeg forventer meg en annen kamp enn den vi fikk på Aker stadion. De kommer til å komme ut desperate etter ei tidlig scoring. Jeg tror det kommer til å bli en tøff batalje hvor vi er nødt til å stå opp for oss selv og tørre å spille vårt spill når vi har ballen. Det blir en interessant og fin anledning til å vise hvor voksne vi forhåpentligvis har blitt, sier Moe til Romsdals Budstikke før treninga.

– Føler du at dere har blitt mer voksen i løpet av denne sesongen?

– Det har vært et rimelig tøft kampprogram hittil, og så langt har vi stått godt i det. Jeg synes spillerne har vært flinke til å nullstille seg og se fram mot neste kamp hele veien. Jeg synes også at vi har hevet bunnivået vårt fra i fjor. Vi får ikke kamper hvor vi ikke henger med lengre. Vi er veldig ofte dominante, og det liker jeg. Guttene tar steg, og jeg synes alle har utviklet seg positivt.

– Skal bruke ballen

Moe tror mye av nøkkelen mot Aris Thessaloniki ligger i de første 15 til 20 minuttene av oppgjøret.

Molde-treneren mener det også er avgjørende å holde hodet kaldt, og velge hvilke muligheter man tar med omhu.

– De første minuttene er alltid viktige, men det blir viktig at vi får oss en god start og kommer oss inn i det. I morgen handler det om at vi ikke må bli for utålmodige, samtidig som vi må være direkte når vi kan og ta overgangene når det er gode muligheter. Er det ikke en overgang, så må vi heller roe ned og bruke ballen i laget, forklarer han.

– Defensivt så vil det som alltid handle om å holde det kompakt og aggressivt. Det samme gjelder enten det er snakk om at vi står i et høyt eller lavt press, legger treneren til.

– Tida er vår venn

Om Molde evner å score én eneste gang på Aris i morgen, må hjemmelaget ha fem for å ta seg videre til playoff. Det skal MFK utnytte, sier Moe.

– I morgen er tida vår venn, og det er vi klar over. Ei tidlig scoring er jo selvfølgelig det første man håper på, men så lenge vi står godt opp for oss selv når vi har ballen, kommer det nok gode anledninger til å utnytte kontringsrommene for oss.

Kampstart i morgen er 21.30 lokal tid. Da har sola heldigvis gått ned. Dagen før kamp var det temperaturer på rundt 35 grader i den greske byen. Moe mener nøkkelen i varmen er å ha ballen i laget.

– Når temperaturen er som den er kommer vi nok til å se to lag som vil ha ballen og få det andre laget til å løpe mye. Forhåpentligvis er vi gode nok til å klare det, sier Moe.

– Heldigvis er vi vant til disse temperaturene fra Molde de siste ukene, sier han videre med et glis.

– Akkurat dette vi ønsker

Moe har nå en skadefri tropp, foruten langtidsskadde Eirik Ulland Andersen og keeper Andreas Linde, å velge blant i morgen. Treneren erkjenner likevel at all reisinga og det tøffe kampprogrammet kan ta på, men presiserer samtidig at det er dette de higer etter.

­– Det er lite slitasje på troppen, men det kjennes litt mer på kroppen med all reiseaktiviteten. Men det er akkurat dette vi ønsker det og slik vi vil ha det. Da må det være noe positivt, og det føler jeg at alle er enige om, sier han, før han fortsetter:

– Dette er en arena vi vil være med på hele tida. Vi har vært flinke på å være konkurransedyktige på det de siste årene, også vet vi at det er en lang vei inn. Vi er nødt til å ha gode dager når disse kampene spilles. Det går ikke an å slippe seg nedpå. I morgen må vi opp på topp nivå. Da går dette bra. Begynner vi å slurve, blir det vanskelig, sier Erling Moe.

Avspark i Hellas er klokka 20.30 norsk tid. Kampen kan følges direkte inne i Rbnetts tekst-live.