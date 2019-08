Da hun ble mor for tredje gang, tok hun et kynisk valg. Nå jakter superveteranen (43) VM-medalje.

SPERREBOTN: I idylliske omgivelser sitter smilet løst når Aftenposten møter superveteranen i norsk orientering. 43 år gamle Anne Margrethe Hausken Nordberg er klar for nok en jakt på edelt metall.

Fredagens mellomdistanse i Spydeberg løper hun for sin 12. VM-medalje. Selv om hun er trebarnsmor og har en innholdsrik karriere å vise til, nekter hun å jekke ned på ambisjonene.

– Jeg må legge listen såpass høyt. Det er det som gir energi. Hvis jeg ikke tror på medalje, får jeg ikke opp spenningsnivået som kreves for å gjøre en ordentlig jobb.

– Det blir beintøft, men jeg vet at nivået er der. Løper jeg bra, skal jeg kunne klare det, sier Hausken Nordberg, som tirsdag var best i sitt kvalifiseringsheat.

Geir Olsen / NTB scanpix

Fakta: Anne Margrethe Hausken Nordberg Født: 23. januar 1976 (43 år) Klubb: Nydalen VM-meritter (inkl. stafetter): 3 gull, 5 sølv, 3 bronse EM: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse NM: 30 gull, 15 sølv, 11 bronse Sammenlagtseier i verdenscupen: 2008

– Når skal jeg bli gammel og klok?

For løperen fra Karmøy er orientering en livsstil. Siden 2010 har hun vært gift med Anders Nordberg, som selv tok fem VM-medaljer da han var løper i verdenstoppen.

– Jeg trives veldig med å ha orientering som jobb, og jeg føler meg ikke ferdig. I denne idretten er det så forbasket vanskelig å løpe perfekt. Det er alltid noe man kan gjøre bedre, og det er både frustrerende og motiverende.

Hausken Nordberg er svært erfaren i orienteringsmiljøet, men fortsatt kan hun gå i de samme fellene som da hun var ung og urutinert. Det er noe som trigger henne.

– Jeg lurer noen ganger på når jeg skal bli gammel og klok. Når skal jeg slutte å gjøre dumme feil? Jeg har ikke klart det ennå.

Hun tror en del av forklaringen kan være at hun har et sterkt konkurranseinstinkt.

– Det er bra å ha det. Jeg hadde aldri ha opplevd det jeg har gjort, eller giddet å holde på så lenge, om jeg ikke hadde hatt det instinktet. Men det er også en begrensning. I noen situasjoner blir jeg så ivrig og stresset at jeg gjør dumme ting. Jeg kan ikke love at jeg blir gammel og klok, sier hun og ler godt i solskinnet på Vestre Kjærnes gård, som ligger snaut 20 kilometer fra Moss.

Palm, Ulf / TT / NTB scanpix

Valgte å være iskald

Det er et passende sted for et norsk o-landslag å ha sin base under et VM på hjemmebane. Helt siden i fjor høst har de hatt ukelange samlinger én gang i måneden. Men der har nesten ikke Hausken Nordberg vært.

– Jeg har vel vært på totalt seks treninger med landslaget etter at jeg fødte mitt tredje barn, og den første hadde jeg i mai. Jeg tok et valg om å være ekstremt kynisk. Fra 2. juledag til første konkurranse 7. april satt jeg ikke i en bil engang. Jeg bare trente alle økter hjemmefra, og ellers gjorde jeg ikke annet enn å amme, sove og spise, forteller hun.

Landslagssjef Jørgen Rostrup stoler fullt ut på jobben Hausken Nordberg har lagt ned hjemme i Oslo.

– Dette har hun gjort veldig mange ganger før, så hun vet hvordan hun skal få det beste ut av seg selv. Jeg vet at hun er godt forberedt – både fysisk, teknisk og mentalt, sier Rostrup til Aftenposten.

Prikket formen

Verdensmesteren fra 2001 gir et resolutt svar på spørsmål om det er realistisk at hun tar medalje på mellomdistansen.

– Ja. Hvis det ikke hadde vært det, hadde vi ikke tatt henne med.

43-åringen har tidligere hatt suksess tolv måneder etter at hun har fått barn. Nå håper hun å gjøre det igjen.

– Jeg har prøvd å toppe formen akkurat til dette mesterskapet. Jeg fikk trent gradvis bedre og bedre etter fødselen, og jeg ble stadig friere etter hvert som ammingen ble trappet ned.

Hausken Nordberg vet ikke når tiden er inne for å gi seg som toppidrettsutøver.

– Jeg har ikke akkurat en annen jobb i neste uke, så jeg aner helt ærlig ikke når det vil skje.