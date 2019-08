Svensk fotballikon orket ikke lenger å bli hetset. Sa opp trenerjobben midt på natten.

Nyheten om Larssons avgang overrasker Fotball-Sverige. Den skjer bare to måneder etter at 47-åringen kom tilbake til Helsingborg for å redde klubbens plass i Allsvenskan.

– Det er svært leit at det skal være på denne måten. Vi ser alvorlig på de verbale angrepene og vil til bunns i dette, sier HIFs styreleder Krister Azelius.

Torsdag kveld røk Helsingborg ut av cupen etter et 1–2-tap borte mot Oskarshamn fra nivå to. Det var Henke Larssons fjerde strake tap og hans sjette kamp på rad uten seier.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Ble bedt om å sove på det

På spillerbussen på vei hjem fortalte den tidligere stjernespilleren Azelius at han ville slutte. Da laget var tilbake i Helsingborg i ettiden på natten, ba styrelederen Larsson om å tenke seg om.

– Han fortalte meg at han ikke kunne fortsette i jobben. Grunnen var at han hadde fått harde angrep mot seg, hovedsakelig i sosiale medier. Slik jeg kjenner Henrik, er han ingen hårsår eller svak person. Det må ha vært veldige tøffe greier som får han til å ta en slik avgjørelse, sier Azelius til Aftonbladet og fortsetter:

– Jeg ba ham om å sove på saken, slik at vi kunne diskutere det i dag. Men han hadde allerede bestemt seg og mente at det måtte ende på denne måten.

LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Ingen er politianmeldt

HIF-direktør Joel Sandborg var helt uforberedt da han fikk høre om Larssons avgang. Han mener det er «horribelt» at en som prøver å gjøre jobben sin skal måtte oppleve hets.

– Det har vært et stort trykk utenfra. Det er et trykk som definitivt er over grensen for hva man som person skal akseptere. Det handler om angrep på Henrik som ikke er akseptable, og som han bedømmer har gått så langt over grensen at han velger å slutte, sier Sanborg til nyhetsbyrået TT.

Sandborg opplyser at klubben så langt ikke har politianmeldt noen.

– Jeg har heller ingen informasjon om at Henrik har sendt inn en anmeldelse.

Björn Lindgren / TT / NTB SCANPIX

Stor spillerkarriere

Henke Larsson var også trener i Helsingborg mellom 2015 og 2016. Den gang sluttet han etter at klubben rykket ned fra Allsvenskan. Da nedrykket var et faktum etter en kvalifiseringskamp mot Halmstad, tok en rekke maskerte personer seg inn på banen og angrep blant annet Larssons sønn Jordan.

– Jeg vet at jeg bor og jobber i byen, så jeg får vel kikke meg over skulderen en eller to ganger, men slik er det bare. Jeg har bra med hunder hjemme, så jeg er ikke bekymret. Jeg synes ikke det er så modig av dem å maskere seg og komme å gjøre det de gjør, sa Larsson etter episoden.

GUSTAU NACARINO / REUTERS / NTB SCANPIX

Larsson har en stor fotballkarriere bak seg. Han var i en årrekke Celtics store stjerne, og han spilte også for Feyenoord, Barcelona og Manchester United. Hos sistnevnte ble han hentet på korttidslån av Alex Ferguson, og bidro til at Premier League-tittelen havnet på Old Trafford i 2006/07-sesongen.

Året før var han med å vinne Champions League med Barcelona. Larsson spilte 106 landskamper for Sverige og vant VM-bronse i 1994.

I Helsingborg hadde han også to perioder som spiller. Han var i 2006 med på å vinne cupgull med klubben, som i øyeblikket ligger på 12.-plass på tabellen. Det skiller fire poeng ned til AFC Eskilstuna under nedrykksstreken når ti serierunder gjenstår.