Krisen bråstoppet verdensmesterens comeback. Nå får han massive heiarop for å glede andre.

Landslagsløperen bestemte seg for å by på underholdning nå som epidemien har lammet samfunnet vårt. Da fikk han applaus.

Mette Bugge Aftenposten

Trygve Toskedal Larsen er ingen kjendis, men han er verdensmester og olympisk mester i langrenn. Dessuten har han deltatt i tre Paralympics.

Da han bestemte seg for å by på flere låter med gitarspill i sosiale medier, i en tid da mye kan virke mørkt, meldte fansen seg. Han som har vært på skilandslaget i en årrekke, fikk massive heiarop, tusenvis av visninger, delinger, kommentarer og likes.

Han måtte legge ut flere låter med gitarspill etter den første. Hittil er det blitt fem, blant andre Runaway med Bon Jovi, Kizz med Was Made for Loving, og en roligere variant: Christina Perris A Thousand Years.

All støtte og oppfordringene om å spille mer har overrasket ham.

Trygve Toskedal Larsen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fakta Trygve Steinar Toskedal Larsen Født: 1. april 1972 Oppvokst: Avaldsnes på Karmøy Bosatt: Elverum Klubb: Trysil-Knut Meritter: Flere verdenscupseire i skiskyting og langrennspigging. VM-gull i sprint og bronse på normaldistansen i 2011. Gull og bronse fra Paralympics 2010, VM-gull i stafett (som stående) fra 2019. Har deltatt i tre Paralympics. Les mer

Et liv med idrett og musikk

Toskedal Larsen (47) behersker de forskjellige gitarene han har som en proff. Så har han da også spilt siden han var 12–13 år gammel, og han har mye musikkutstyr i leiligheten på Elverum. Men toppidretten har tatt mest tid.

Parautøveren, som måtte kappe av beina etter en motorsykkelulykke i 2001, driver med idretten på heltid.

Den gang han kjørte inn i autovernet i 80 km/t på sin motorsykkel av typen Kawasaki 1100, var han aktiv fotballspiller og på landslaget i baseball. Plutselig ble han funksjonshemmet.

Det å spille gitar gir så mye. Nå vil Trygve Toskedal Larsen også gi noe til andre. Foto: Privat

Vill underholde

Året etter startet karrieren i en helt annen idrett. Det har ikke vært store penger å tjene, men som han sier:

– Jeg er uføretrygdet og trenger ikke så mange penger for å ha det bra.

Det er først nå, når det blir litt mindre trening, og han er hjemme, at gitarspillingen har tatt seg opp.

– For tiden er det ikke så mye som skjer, så jeg ser at noen trenger underholdning, sier han.

Gitaren(e) har fulgt med på lasset uansett hvor han har bodd, og han er selvlært.

– Jeg har fordypet meg i teori, kjøpt en del onlinekurs for å øke musikkforståelsen og lært mye på Youtube. Jeg har aldri gått i lære hos noen. Men jeg har øvd på mye forskjellig, så dette er faktisk en kjempefin mulighet til å gjøre litt mer av det og ikke bare øve på skalaer og teknikk.

Han spilte i band som yngre, og tenkte tidligere at han skulle satse mer på musikken:

– Men så valgte jeg å satse på ski. Det er vanskelig å rekke over mye øving ved siden av. I de harde treningsperiodene orker jeg ikke mer når kvelden kommer. Da er det bare restitusjon. Men jeg tar også noen ganger gitaren ved siden av.

– Kan det bli mer satsing på gitarspill senere?

– Jeg får se hva fremtiden bringer, men det hadde vært veldig kjekt å spilt sammen med et band igjen.

I mesteparten av karrieren har Trygve Toskedal Larsen sittet på en kjelke og pigget seg frem. I Paralympics i Pyeongchang ble den dyre kjelken ødelagt. Foto: Jessica Gow, TT / NTB scanpix

Gullgutt på ski

Toskedal Larsen er verdensmester i langrenn, han har deltatt i to Paralympics, har flere internasjonale medaljer og seire fra verdenscuprenn. Men han har også hele tiden hatt interesse for musikk.

Vanligvis er det full fart om vinteren, med reiser, konkurranser og mesterskap. Da blir det mindre tid til gitarspilling. Denne sesongen ble litt annerledes.

For et par år siden valgte den benamputerte idrettsmannen å reise seg opp. Inntil da hadde han konkurrert sittende på en kjelke, både i langrennspigging og skiskyting.

Da den nyutviklede karbonkjelken kollapset han gjennomførte sprinten, sin viktigste øvelse i Pyeongchang i 2018, måtte han ta en avgjørelse. Skaffe en ny, som kostet 70.000 kroner, eller få tak i en benprotese som egnet seg for skigåing. Det ble det siste.

For et par år siden valgte Trygve Toskedal Larsen å benytte protese da han konkurrerte. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Ble verdensmester i fjor

I fjorårssesongen toppet det seg med VM-gull i stafett i Canada. Han gledet seg til å følge opp denne vinteren.

Under åpningshelgen på Beitostølen før jul falt han i det som var ment å bli en stor sesong.

– Det var løssnø, jeg falt og benene gikk ut i V-stil, sier utøveren.

Det er fortsatt uvant å gå med stiv protese med datastyrt kneledd.

Da han gikk over ende, ble fallet så voldsomt at han fikk en kraftig hjernerystelse.

– Det betydde at jeg fikk mesteparten av sesongen ødelagt fordi jeg fikk startnekt.

Langrennsløperen har trent godt det siste halve året, men fikk ikke konkurrere. Da han endelig skulle i gang igjen, kom epidemien.

– Derfor har jeg fått mer tid til å klimpre på gitaren, sier Toskedal Larsen, som kan mye mer enn å klimpre. Han er en racer på strengene, og responsen har ikke latt vente på seg da han for første gang la ut en gitarlåt på slutten av forrige uke. Vennene ville ha mer, mye mer.

– Jeg spiller veldig sjelden for folk, men nå fikk jeg mange likes og kommentarer, sier han.

Hjemme i leiligheten i Elverum. Han har mye utstyr. Foto: Privat

De som hørte ham, ville ha mer. Derfor har toppidrettsutøvere nå lagt ut tilsammen fire låter, og på én av dem synger han i tillegg.

– Det har vært en voldsom respons. Jeg er overrasket, for det var jo mange som ikke hadde hørt meg tidligere.

Han liker all slags musikk, men elsker rock'n'roll og soloer.

Trygve Toskedal Larsen og Mariann Vestbøstad Marthinsen tok begge medaljer under VM i Khanty-Mansiysk i 2011. Foto: Skiforbundet / NTB scanpix

Idretten ble avgjørende

Som ung hjemme på Karmøy spilte han også sammen med kompiser.

Siden det gikk så bra i idretten, valgte han å flytte til et mer snøsikkert Østlandet. Og da kom medaljene.

– Høydepunktet ble VM-gull i sprint i Khantiy-Mansiysk i 2011. Da var russerne de argeste konkurrentene, men jeg slo dem.

I det først VM som stående i 2019, var han på stafettlaget som tok hjem tittelen. det var først gang i karrieren som stående.

Musikk og idrett betyr mye for Trygve Toskedal Larsen. Foto: Privat

Toskedal Larsen, som er uføretrygdet på grunn av den alvorlige skaden han fikk, er også en meget god golfspiller (handicap?).

–Målet er å bli tatt ut til EM til sommeren, hvis mesterskapet går sin gang.

– Jeg er sjeleglad for at jeg har idretten. Den har betydd så mye. Og jeg trenger ikke mye penger for å ha det bra, sier 47-åringen.

Han valgte tidlig ikke å synes synd på seg selv.