Ble koronasyk like etter finaleseieren mot Ruud: – Jeg advarer dere

Den brasilianske tennisspilleren Thiago Seyboth Wild har fått påvist koronaviruset. I starten av mars slo han Casper Ruud i en ATP-finale.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Thiago Seyboth Wild er smittet av koronaviruset. Foto: Marcelo Hernandez / ATON CHILE

Viljam Brodahl Aftenposten

– Jeg er her for å advare dere om at jeg er smittet av covid-19. Resultatet kom i dag, sier Thiago Seyboth Wild til sine følgere på Twitter.

Den brasilianske 20-åringen møtte Casper Ruud til finale i en ATP-turnering 1. mars. Like etter seieren mot nordmannen følte Wild seg syk.

– For rundt ti dager siden hadde jeg feber og influensa. Jeg har følt meg bra de siste dagene, forteller han.

Etter seieren ble han den yngste brasilianeren til å vinne en ATP-turnering.

– Det er en alvorlig sykdom, men den kan kontrolleres hvis vi står sammen og viser styrke, poengterer brasilianeren.

Casper Ruud gikk til topps i en ATP-turnering i februar. Foto: Gustavo Garello / AP

Skrev norsk tennishistorie

I midten av februar skrev Ruud norsk tennishistorie da han ble den første nordmannen til å vinne en ATP-turnering.

– Det er en historisk seier for Casper. Det er stort for norsk tennis. At vi har en vinner i en ATP-tour for første gang er enormt, fortalte Christer Francke, Eurosports tennisekspert, den gangen.

Nordmannen kunne gjenta bragden kun to uker senere, men måtte gi tapt mot Wild i finalen i Chile. Like etterpå var Ruud på plass på norsk jord, der han konkurrerte i Davies Cup. Da vant han og det norske laget komfortabelt mot Barbados.

Ruud er rangert som verdens 36. beste tennisspiller i verden. Faren Christian Ruud var på sitt beste nummer 39.