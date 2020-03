Dersom det skulle bli OL: Kvalifiseringskaos venter

Stig André Berge, bryter og bronsevinner fra Rio-OL i 2016, skulle egentlig deltatt i OL-kvalifisering i Budapest i helgen. Istedet holder han koken i en garasje.

Stig-André Berge og fersk EM-vinner Morten Thoresen trener i garasjen til først nevnte i påvente av et endelig svar på om det i det hele tatt blir arrangert OL-kvalik og OL. Foto: Morten Uglum

Det er kaos i internasjonal idrett. Mens alt er avlyst, insisterer Den internasjonale olympiske komité (IOC) på at OL i Tokyo fra 24. juli fortsatt skal gå som planlagt.

Når en ser bort fra at alle utøvere har en trøblete treningshverdag med nedstengte anlegg og begrensninger på hvem de får møte, så er det ett stort problem: Hvem skal få lov til å delta?

Skulle kvalifisert seg i helgen

Noen utøvere er allerede klare for OL. Alle de andre med ambisjoner skulle ha brukt vårmånedene på å kvalifisere seg. Blant dem Stig-André Berge. Dette skulle bli hans siste store mesterskap.

Stig-André Berge tok bronse i Rio og jublet vilt. Endelig hadde han nådd det store målet for karrieren, medalje i OL. OL i Tokyo skulle bli hans siste, men nå er alt usikkert. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

– Det er jo vanskelig nå. Vi skulle vært i Budapest denne helgen, og jeg skulle kjempet om en OL-plass lørdag. Det er det jeg har trent for siden VM i september gikk litt skeis. Jeg var på vei mot en toppform, og så plutselig får vi beskjeden om at jeg ikke skal reise, forteller han på telefon fra sin karantene i Rælingen.

Der har bryteveteranen innredet en treningsgarasje som han benytter i en tid hvor alt er veldig usikkert. Sammen med seg i garasjen har han den ferske EM-vinneren Morten Thoresen.

– Vi er i hjemmekarantene ut denne uken og er veldig nøye med å holde en meters avstand og streng beskjed om at vi ikke får lov til å bryte. Sånn smittevernmessig er jo bryting en verstingidrett.

Stig-André Berge er nødt til å være alene på brytematta. - Sporten er jo en versting når det blir snakk om smitte, sier han. Foto: Morten Uglum

Alt er usikkert

Om Berge får kjenne på usikkerheten, så har en av lederne som skal administrere norsk toppidrett, Marit Breivik, også fått sin dose av usikkerhet.

– Vi har vel rundt 40 utøvere som allerede er kvalifisert. Men så er det alle de som ikke har fått gjennomført en kvalifisering ennå, sier Marit Breivik. Hun er sommeridrettssjef og assisterende toppidrettssjef.

Det er ikke bare enkelt å skulle håndtere en krise for assisterende toppidrettssjef Marit Breivik. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Fakta Disse er kvalifiserte til OL Noen utøvere er allerede helt OL-klare. I andre idretter har Norge som nasjon kvoteplasser som avgjøres ved nasjonalt uttak. Det er Olympiatoppen som foretar det endelige uttaket og ikke det enkelte forbund, som har innstillingsrett. I tillegg til disse har en rekke utøvere en kvalifiseringsmulighet. De fleste kampsporter hadde planlagt å avholde kvalifiseringer i løpet av våren. Friidrett, ni utøvere er klare: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Amalie Iuel, Ola Stunes Isene, Eivind Henriksen, Sondre Guttormsen, Sondre Nordstad Moen, Håvard Haukenes. Roing, tre båter klare: Singlesculler: Kjetil Borch Dobbeltfirer: Olaf Tufte, Oscar Stabe Helvig, Martin Helseth, Erik Solbakken Dobbeltsculler, lettvekt: Are Strandli og Kristoffer Brun Seiling, fem båter klare Turn, to utøvere er klare: Julie Dicho Erichsen og Sofus Heggemsnes Golf, fire utøvere: 2 menn og 2 kvinner, uttak ikke klart Sykkel, landevei, seks utøvere: 4 menn og 2 kvinner, uttak ikke klart Skyting, fem utøvere: Endelig uttak ikke gjort Les mer

Breivik er klar på at det kan komme til by på problemer med å få gjennomført skikkelige kvalifiseringer. Norge har to håndballag som skal gjennomføre utsatte kvalifiseringsspill. I tillegg til de utøverne som kjemper om å nå et kvalifiseringskrav, er det også intern nasjonal kvalifisering blant noen utøvere hvor Norge har kvoteplasser.

Floker som må løses

En av dem som allerede har en rekke kvalifiserte utøvere, er sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik. Hele ni norske friidrettsutøvere er klare. I tillegg en rekke utøvere som vil kjempe for å klare kravene. All friidrett er så langt avlyst og utsatt. Det kan bli svært vanskelig å finne muligheter til å nå kravet.

– Vi har ennå ikke snakket om hvordan vi skal løse dette. Vi får bare ta det etter hvert, sier Slokvik.

Samtidig som OL-kvalifiseringen er i ferd med å floke seg skikkelig til for utøverne, er det fortsatt tvil om det hele lar seg gjennomføre. Selv om pandemien som herjer kloden, skulle ha stilnet, vil ikke alt gå på skinner med en gang. IOC har fått skarp kritikk fra en rekke hold. IOC-president Thomas Bach har holdt flere møter den siste uken, men holder fast på at OL om fire måneder skal gå som planlagt. Både utøvere og ledere har protestert.

– Uansett hvordan dette går, smittevern og helse er viktigst, sier Marit Breivik.

Hun vil ikke nå ha en mening om hvorvidt Norge alene allerede burde ha sagt nei til deltagelse.

Det norske langrennslandslaget valgte å trekke seg fra verdenscupavslutningen i Nord-Amerika før det internasjonale skiforbundet avlyste alle konkurransene.

Har ikke noe valg

Stig-André Berge har mange tanker i hodet om dagen. Men han føler at han foreløpig ikke har noe valg. Helgens OL-kvalifisering er utsatt til midten av mai.

– Vi må bare trene som om vi skal gjennom kvalifisering i mai. Sånn er det bare. Om det er mulig å gjennomføre i mai, kan man ha mange meninger om.

– Har du en mening om det?

– Jeg kan ikke tenke for mye på det, for da kan det hende jeg slapper av litt på trening. Jeg må bare forholde meg til den datoen og ta en dag av gangen.

For ham er det ekstra sårt om OL skulle bli utsatt ett år. 36-åringen har deltatt i tre OL. Dette skulle bli hans siste.

– Da kan jeg snart være med på pensjonist-OL, dersom det blir utsatt ett år. For meg er dette det siste. Det blir vanskelig uansett. Helsen kommer først, sier han.

Foto: Morten Uglum