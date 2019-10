DOHA: Men trenerpappaen er på ingen måte skremt. Team Ingebrigtsen trekker ikke inn årene. I stedet kan det bli langt flere konkurranser på halvmilen i OL-sesongen, avslører Gjert overfor Aftenbladet.

Han fikk helt rett da han spådde at etiopierne som vanligvis kjemper mer for indivuell seier enn for laget, denne gangen ville samarbeide for å knekke guttene hans.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

– Ville vinne for landet vårt

– Før finalen planla vi hvordan vi skulle løpe for å vinne gull for landet vårt. Vi måtte samarbeide, fortalte Muktar Edris, gullvinneren, og Selemon Barega, toeren, under møtet med media i etterkant.

– Det har jeg aldri opplevd eller sett før, forteller Jakob Ingebrigtsen.

– Kult at de har respekt

– Jeg har ikke sett så mange løp live, men jeg har studert video av 5000 meter i en rekke konkurranser. Det er jo kult at de har slik respekt for oss, tilføyer 19-åringen.

– Vi kommer til å bruke det samme løpsopplegget under OL i Tokyo neste år, avslører Muktar Edris som ikke har vist noe som helst gjennom to år etter at han tok gull under VM i London 2017.

Edris hevder at han har vært syk, og at planen i Doha var å hjelpe Telahun Bekele (4. plass) til gull. I stedet sier han at han fikk uante krefter mot slutten.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

– Vi utfordrer garvede distanseløpere

Jakob Ingebrigtsen understreket etter løpet at han gjorde det eneste rette da han satset på en langspurt, han gikk for gull, feilet, men syns selvsagt at femteplass i VM er stort.

– Vi utfordrer garvede karer som ikke gjør annet enn å løpe 5000 og 10.000 meter, mens mine gutter bare har et fåtall løp i internasjonale konkurranser i kroppen, påpeker Gjert Ingebrigtsen.

– Det må vi ta konsekvensen av og skaffe erfaring.

– Vi må lære å løpe 5000 meter, og vil nok legge inn flere internasjonale konkurranser neste år.

Dobler i Eugine

– Det er ikke usannsynlig at vi dobler i Eugene i mai viss vi kan ta for eksempel én engelsk mil den ene dagen og to mil den neste.

– Dessuten vil vi vurdere 5000 meter under Diamond League stevner. Det blir ikke Diamond League øvelse, men står likevel på programmet ved flere anledninger. Vi må øve gjentar han, vel vitende om at guttene faktisk tenker at de kan doble også under OL i Tokyo i august.

– Vi er godt nok trent og gode nok til å hevde oss. Vi dobler ikke bare for å doble, vi gjør det fordi vi tror vi kan hevde oss på begge distansene, sier Filip Ingebrigtsen.