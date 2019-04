Ayoze trygget plassen for Newcastle

Det er ti poeng ned til Cardiff på nedrykksplass, og det bør holde for Newcastle selv om den walisiske klubben har to kamper mindre spilt.

Leicester spilte og spilte, men kom til få gode målsjanser. Gjestene viste seg derimot både kontringsvillige og effektive, og Ayoze sto for en vakker avslutning da han etter en drøy halvtime møtte Matt Richies innlegg fra venstre ved nærmeste hjørne av 5-meteren, slo Wes Morgan i hodeduellen og nikket i mål.

Et kvarter tidligere hadde Salomón Rondón vært nær en uforglemmelig scoring da han skrudde et frispark i krysset og ut.

For Leicester, som er i et tett race om 7.-plassen i Premier League, var det langt mellom sjansene, men hjemmefansen trodde de skulle få noe å juble for da Jamie Vardy ble spilt gjennom av Youri Tielemans ti minutter før slutt. Landslagsspissens avslutning var ikke av vanlig merke, og ballen gikk over målet til Martin Dúbravka.

Newcastle kunne juble for sin første borteseier i år, og med syv lag bak seg på tabellen og ti poengs luke til nedrykksstreken kunne lagets tilhengere synge om utsikten til en ny sesong i Premier League.