Hoppsjefen fikk ønsket innfridd: Raw Air videreføres

Hoppsjef Clas Brede Bråthen ville ha den norske Raw Air-konkurranse i verdenscupkalenderen også kommende sesong. Det ønsket fikk han innfridd.

Det ble klart da Det internasjonale skiforbundet offentliggjorde kommende sesongs verdenscupprogram for hopp under vårmøtet i Zürich.

Raw Air betegnes som «den norske hoppuka» og har vært del av verdenscupprogrammet siden 2017. Kvinnene deltok for første gang i 2019 da Maren Lundby gikk til topps.

– Det aller, aller viktigste er å sørge for at Raw Air videreføres og at vi i tillegg til det har en kalender som er med på å styrke hopps posisjon som en attraktiv TV-idrett, sa Bråthen til NTB før offentliggjøringen.

Raw Air blir arrangert mellom 7. og 15. mars i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund. Kvinnene skal derimot ikke hoppe i Vikersund. Herrene har seks renn, mens kvinnene har tre.

Starter i Norge

Regjerende mester Maren Lundby & Co. skal etter planen starte verdenscupsesongen med to renn i Norge 7. og 8. desember, men det skal endelig besluttet av FIS' hoppkomité på kalenderkonferansen i Dubrovnik i slutten av mai. Da blir også sted bestemt.

Lagkonkurransen i polske Wisla 23. november åpner herrenes verdenscupsesong, som avsluttes med skiflyging-VM i slovenske Planica mellom 22. og 23. mars.

Kvinnene sesongavslutter i russiske Chaikovsky 22. mars.

Trolig USA-comeback

Nytt for sesongen er at to renn er lagt til USA. I Iron Mountain i delstaten Michigan skal både herrene og kvinnene hoppe 22. og 23. februar, men det avgjøres endelig på kalenderkonferansen i Dubrovnik.

Sist USA arrangerte et verdenscuprenn var i 2001. Da var det prøve-OL i Park City. Året før var det verdenscuprenn i nevnte Iron Mountain.

Kvinnene skal etter det foreløpige oppsettet ha fem renn i Norge, fire i Tyskland, fem i Japan, to i Romania, to i Østerrike, to i USA, tre i Slovenia, og fire i Russland.

Herrene har seks i Norge, fire i Polen, fire i Finland, to i Russland, åtte i Tyskland, to i Sveits, fire i Østerrike, to i Italia, fire i Polen, to i Japan og to i USA, samt skiflyging-VM i Slovenia.