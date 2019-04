Her koker det over på Elland Road. Etterpå beordret treneren spillerne til å slippe inn mål med vilje

LEEDS UNITED - ASTON VILLA 1–1

Sheffield United ble søndag klare for Premier League på bemerkelsesverdig vis etter at opprykksrival Leeds måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Aston Villa.

Måten målene kom på i søndagens kamp var samtidig meget spesiell.

Beordret til å slippe inn med vilje

Leeds tok ledelsen ved Mateusz Klich 17 minutter før full tid. Forut for scoringen lå Aston Villas Jonathan Kodjia nede med skade, og lagkameratene stoppet å spille slik at han skulle få medisinsk hjelp. Leeds spilte likevel videre og scoret.

Målet satte sinnene i kok blant spillerne på banen, og i kaoset som fulgte ble Aston Villas Anwar El-Ghazi utvist. Det ble også delt ut flere gule kort.

Det hele endte med at Leeds-manager Marcelo Bielsa beordret sine spillere til å slippe inn et mål med vilje.

Dermed kunne Villas Albert Adomah løpe uforstyrret gjennom Leeds-forsvaret fra avspark og sette ballen i tomt mål.

Situasjonen minner om den spesielle situasjonen i Lillestrøm i 2012, da Erik Mjelde skulle spille ballen tilbake til LSK fra egen halvdel.

Forsøket på Fair Play endte i stedet med at Brann-spilleren sendte ballen i mål - til stor frustrasjon for LSK.

– Gjorde det jeg kunne for å redde

Brann-spilleren la seg flat og bergenserne lot Björn Sigurðarson gå gjennom Brann-forsvaret og redusere til 3–4 minuttet senere. Også det skapte frustrasjon, da Brann-keeper Piotr Leciejewski faktisk kastet seg etter skuddet.

– Jeg gjorde det jeg kunne for å redde Selvfølgelig. Men han scoret. Greit nok. Jeg synes én mot én var fair. Å bare la ham score, ville vært for enkelt, sa polakken den gangen.

– God sportsånd

I etterkant av Leeds-målet søndag var trener Bielsa involvert i en kraftig ordveksling med Aston Villas assistenttrener John Terry på sidelinjen.

– Engelsk fotball er kjent for god sportsånd, sa Bielsa til Sky Sports.

Villa-kollega Dean Smith kunne fortelle at han ble oppsøkt av Leeds-målscorer Klich etter kampslutt.

– Klich har beklaget overfor meg. All mulig ros til Leeds og Bielsa for å gi oss en mulighet til at dette skulle bli rett utfall, sa Smith.

Jubel i Sheffield

Kun tynn teori kunne frata Sheffield United opprykket etter 2-0-seieren mot Ipswich lørdag, men søndag ble all tvil feid til side. 1-1-resultatet mellom Leeds og Aston Villa betyr at førstnevnte har fem poeng opp til Sheffield United foran siste serierunde.

Sheffield United er klar for øverste nivå i engelsk fotball for første gang siden 2006/07-sesongen. Det er en stor triumf for den tradisjonsrike klubben og manager Chris Wilder.

Sheffield-fødte Wilder tok over det sportslige ansvaret i klubben i 2016 etter å ha ledet Northampton til opprykk fra League Two. 51-åringen tok over et Sheffield United som hadde tilbrakt fem strake sesonger på tredje nivå i engelsk fotball.

Lørdag sikret også Alexander Tettey og Norwich seg opprykk til Premier League.

Alt tyder på at Leeds, Aston Villa, West Bromwich og Derby spiller kvalifisering om opprykk.