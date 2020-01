Trønder fikk verdenscupdebuten for Belgia

Trønderen Lotte Lie (24) konkurrerer for Belgia og fikk sin verdenscupdebut i skiskyting i Pokljuka fredag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lotte Lie debuterte fredag i verdenscupen i skiskyting for Belgia. Her fra et renn på Sjusjøen i 2015. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Det endte med 53.-plass tross perfekt skyting.

24-åringen fra Skatval i Stjørdal kommune traff samtlige 20 blinker på standplass, men klarte som ventet ikke å hamle opp med konkurrentene i sporet.

Lie har norsk far og belgisk mor, og hun har bestemt for å bytte nasjon for å kunne oppfylle målet om å delta i skiskytter-VM. Hun skulle egentlig ha debutert i verdenscupen i Oberhof like over nyttår, men en sykdomsperiode satte henne tilbake.

Dermed hadde var hun også forsiktig i spådommen før 20-kilometeren i Slovenia.

– Jeg vil nok få mye bank fysisk, så det er på standplass jeg må gjøre mye av jobben. Men om det holder til topp 80 eller 60, vet jeg ikke. Det kan også gå bedre, men jeg har ikke peiling på hva jeg kan forvente meg, sa hun til Trønder-Avisa tidligere i uken.

Lie gjorde også jobben på standplass og var en av åtte løpere som skjøt fullt hus på normaldistansen. Hun hadde imidlertid femte svakeste langrennstid av de 99 løperne som kom i mål. Dermed endte hun 6.38,9 minutter bak den suverene vinneren Denise Herrmann fra Tyskland.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 17:31

Mest lest akkurat nå