Den dopingtatte varsleren Johannes Dürr har fått straffen sin

Den tidligere østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr ble dømt til 15 måneders betinget fengsel da dopingsaken mot ham var oppe i retten mandag.

Johannes Dürr under aksjon i OL i 2014. Foto: Matthias Schrader / AP

Dürr har selv innrømmet bloddoping, men bidro også til å sette politiet på sporet av dopingsaken som nådde offentlighetens lys under fjorårets ski-VM i Seefeld. Der ble fem løpere tatt, mistenkt for bloddoping.

Dürr ble selv avslørt i forbindelse med OL i Sotsji i 2014. I retten innrømmet han å ha fortsatt dopingbruken under den påfølgende utestengelsen. Han skal ha fått hjelp til å lagre eget blod, slik at han senere kunne få dette tilbakeført i kroppen av den tyske legen som også er anklaget for å ha vært sentral i dopingsaken som ble rullet opp under Seefeld-VM.

Dürr benektet samtidig påtalemyndighetens påstand om at han skal ha hatt en viktig rolle i å rekruttere nye klienter til den Erfurt-baserte legen.

De østerrikske skiløperne Max Hauke og Dominik Baldauf, som var blant utøverne som havnet i dopingjegernes søkelys under fjorårets VM, hevder begge at Dürr satte dem i forbindelse med den omtalte legen i Tyskland.

Retten valgte å legge størst tyngde på Dürrs versjon.

– Sånn jeg ser det, er det umulig å konkurrere helt i toppen uten doping, sa Dürr i retten i følge nyhetsbyrået DPA.

Den tidligere langrennsløperen risikerte inntil fem års fengselsstraff.

