Solbakken hylles i Danmark etter europabragden

Fotball europaligaen menn torsdag:

Espanyol – Wolverhampton 3-2 (1-1)

Mål: 1-0 Jonathan Calleri (15), 1-1 Adama (22), 2-1 Calleri (str. 57), 2-2 Matt Doherty (79), 3-2 Calleri (90).

Arsenal – Olympiakos 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Pape Abou Cissé (53), 1-1 Pierre-Emerick Aubameyang (113), 1-2 Youssef El-Arabi (119).

Omar Elabdellaoui spilte hele kampen for Olympiakos.

Manchester U. – Brugge 5-0 (3-0)

Mål: 1-0 Bruno Fernandes (27), 2-0 Odion Ighalo (34), 3-0 Scott McTominay (41), 4-0 Fred (82), 5-0 Fred (90).

Rødt kort: Simon Deli (23), Brugge.

Basel – APOEL Nikosia 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Fabian Frei (str. 38).

Gent – Roma 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 Jonathan David (25), 1-1 Justin Kluivert (29).

Basaksehir – Sporting CP 4-1 (2-0)

Mål: 1-0 Martin Škrtel (31), 2-0 Danijel Aleksić (45), 2-1 Luciano Vietto (68), 3-1 Edin Višća (90), 4-1 Višća (str. 119).

Fredrik Gulbrandsen spilte 30 minutter som innbytter for Basaksehir.

LASK – AZ Alkmaar 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Marko Raguz (str. 44), 2-0 Raguz (50).

Jonas Svensson spilte 76 minutter for AZ Alkmaar, Fredrik Midtsjø spilte hele kampen for AZ Alkmaar, Håkon Evjen spilte 30 minutter som innbytter for AZ Alkmaar.

Malmö – Wolfsburg 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Josip Brekalo (42), 0-2 Yannick Gerhardt (65), 0-3 Joao Victor (69).

Jo Inge Berget spilte 34 minutter som innbytter for Malmö.

Porto – Leverkusen 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 Lucas Alario (10), 0-2 Kerem Demirbay (50), 0-3 Kai Havertz (58), 1-3 Moussa Marega (65).

Rødt kort: Francisco Soares (85), Porto.

Ajax – Getafe 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Jaime Mata (5), 1-1 Danilo (10), 2-1 Mathias Olivera (selvmål 63).

Benfica – Sjakhtar Donetsk 3-3 (2-1)

Mål: 1-0 Pizzi (9), 1-1 Rúben Dias (selvmål 12), 2-1 Dias (36), 3-1 Rafa (47), 3-2 Taras Stepanenko (49), 3-3 Alan Patrick (71).

Celtic – FC København 1-3 (0-0)

Mål: 0-1 Michael Santos (51), 1-1 Odsonne Edouard (str. 83), 1-2 Pep Biel (85), 1-3 Dame N'Doye (88).

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Celtic, Mohamed Elyounoussi spilte 70 minutter for Celtic, Sten Grytebust var ubenyttet reserve for FC København.

Inter – Ludogorets 2-1 (2-1)

Mål: 0-1 Cauly Oliveira Souza (26), 1-1 Cristiano Biraghi (32), 2-1 Romelu Lukaku (45).

Sevilla – CFR Cluj 0-0 (0-0)

