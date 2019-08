Nå har Bamba fått straffen for albueslaget

Det skriver de i en pressemelding tirsdag.

«[...] Albuen traff hodet til Wangberg med stor fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensiale, og det medførte også at Wangberg måtte byttes ut. Det er på det rene at ingen i dommerteamet så den aktuelle episoden», heter det blant annet i disiplinærutvalgets begrunnelse.

Brann og Bamba møtte pressen mandag, og beklaget hendelsen. Det falt i god jord hos disiplinærutvalget.

«I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen. Disiplinærutvalget ønsker å honorere Brann for å ta såpass klar avstand fra slike hendelser i fotballen.»

Sammenligner med Coly-albuen

Utvalget trekker også paralleller til Aliou Coly, som i fjor høst fikk tre kampers karantene etter å ha satt albuen i Branns forsvarsspiller Taijo Teniste.

«Selv om foreliggende sak har likhetstrekk med den saken, finner disiplinærutvalget at Bamba har handlet med enda større grad av forsett enn Coly. Det vises her spesielt til at spilleren satte albuen i ansiktet etter at spillerne endte oppå hverandre liggende på bakken, samt at han foretar en bevisst slagbevegelse med albuen.»

Fakta: Retningslinjer for disiplinærsaker Ifølge retningslinjene for disiplinærsaker kan tre til seks kamper karantene ilegges for følgende grove forseelser: a) å sparke eller slå hvis spillet er avbrutt eller foregår et annet sted på banen b) gjentatt grov munnbruk mot dommer c) å sparke etter eller slå etter dommer d) opptreden eller uttalelser som kan anses rasistiske eller diskriminerende e) å nekte å oppgi navn eller andre opplysninger som dommer ber om f) voldsom opptreden mot med- eller motspiller

– Må akseptere suspensjonen jeg får

Det var under kampen mot Tromsø på søndag at Brann-spissen slo albuen i ansiktet på Wangberg etter en duell. Dommeren så ikke hendelsen, og Bamba slapp fra det uten kort, mens Wangberg ble sendt på sykehus. Der ble det konstatert at Tromsø-kapteinen hadde fått en hjernerystelse.

Da Bamba møtte pressen mandag uttalte han følgende:

– Jeg så situasjonen igjen på video etter kampen, og det ser ikke bra ut. Det er trist at det skjedde. Jeg er lei meg overfor Simen. Jeg håper virkelig at han blir bra igjen fort.

– Jeg elsker fotball, og slike ting vil man ikke se på en fotballbane. Jeg må bare akseptere den suspensjonen jeg får, la spissen til.

Vil ha streng straff

Kenneth Dokken er spilleren med den lengste utestengelsen i en disiplinærsak i norsk toppfotball. I 2009 ble den daværende Odd-spilleren utestengt i syv kamper, etter å ha sparket ned en Aalesund-spiller uprovosert.

– Uavhengig av min egen straff mener jeg episoder som den med Bamba og Coly bør straffes hardere enn med tre kamper, sa Dokken til Aftenposten tidligere tirsdag.

