Da den tidligere UEFA-presidenten Lennart Johannson døde i juni, 89 år gammel, hadde svensken lagt bak seg et innholdsrikt og tidvis dramatisk liv. Men det kanskje aller mest dramatiske kapitlet har ikke vært kjent før nå.

I hans selvbiografi, som han akkurat rakk å fullføre sammen med forfatter Søren Karlsson, avslører han at han ble beskutt i sitt hjem i Stockholm mitt under fotball-EM i Sverige i 1992.

Fakta: Lennart Johansson Født: 5. november 1929 Død: 4. juni 2019 Tidligere svensk politiker og fotballeder. Han var president i Det svenske fotballforbundet 1985 til 1990. I 1990 ble han UEFA-president, en stilling han hadde til Michel Platini etterfulgte ham i 2007. I 1998 stilte han til valgt som FIFA-president, men Johansson tapte mot Sepp Blatter.

Boken «Lennart Johansson – En polare bland pampar og pokaler» gis ut i Sverige nå i august. I selvbiografien, som blant andre Aftonbladet har lest og referert fra, beskrives det hvordan skudd fra automatvåpen regnet mot huset der han og hans kone oppholdt seg, og hvordan det svenske sikkerhetspolitiet i etterkant la lokk på den dramatiske episoden.

Beskutt mens de sov

Bakteppet var at FN bestemte at Jugoslavia ikke kunne delta selv om de var kvalifisert, på grunn av borgerkrigene som hadde brutt ut i den tidligere Balkan-staten. Avgjørelsen var tatt av FN, men Johansson måtte som president i det Europeiske fotballforbundet (UEFA) fortelle jugoslavene at de ikke var ønsket i Sverige. Danmark fikk isteden plassen, og danskene endte med å vinne hele turneringen.

I boken forteller Johansson hvordan han noen få dager etter at Jugoslavia ble kastet ut, ble utsatt fra trusler etter en hotellmiddag sammen med flere fotballedere. Da de satte seg inn i en ventende taxi, kjørte en svart bil opp på siden av dem og rutene ble rullet ned. Beskjeden som kom fra en mann i bilen, var ikke til å ta feil av: «Vi skal ta deg, din tjukke jævel.»

Noen få dager senere smalt det.

Midt på natten bråvåknet Lennart og kona Lola av flere smell. Først var de forvirrede og søvndrukne, så kom panikken.

– Vi reiste oss opp. Lola ropte noe som jeg ikke rakk å oppfatte. Jeg kastet meg mot telefonen og slo nødnummeret. Vi hørte glass som knuste. Lola gråt og skalv. Sekundene føltes som evigheter, forteller Johansson i boken.

Politiet fryktet panikk

Da politiet til slutt kom, slo de umiddelbart fast at noen hadde kjørt forbi i bil og skutt mot huset med automatvåpen, og at flere skudd hadde gått gjennom veggen.

At UEFA-presidentens hus blir beskutt samtidig som EM spilles i hans hjemland høres ut som noe som burde gitt store overskrifter, men istedet var det helt stille.

I boken hevdes det at Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo fryktet panikk, og bestemte at det skulle legges lokk på det hele. Både Lennart og Lola måtte skrive under på taushetserklæringer og mediene fikk aldri vite om angrepet. Herr og fru Johansson levde med politibeskyttelse i flere måneder i etterkant, men det ble aldri fastslått hvem som hadde skutt.

– Jeg forsto selvsagt at det hadde med utestengelsen av Jugoslavia å gjøre, forteller den avdøde fotballederen i selvbiografien.