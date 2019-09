«TIL-ledelsens sinnssyke forslag»

I snart syv år i jobben som øverste sportslig leder på Alfheim har betydd at TILs sportssjef har tatt hundrevis av avgjørelser når det gjelder overganger. I perioder får han tilbud om spillere flere ganger om dagen, og må fortløpende bestemme hvem som skal vurderes, og hvem som skal kasseres.

Gjennom de syv årene har spillerne som er kjøpt, lånt eller kommet gratis til klubben blitt debattert. Er dette rett spiller? Hvorfor henter de han? Hvem skal benkes?

Alle disse vil bli overgått dersom sportssjefens drøm om en mangemillionerssignering blir en realitet. iTromsø omtaler torsdag forslaget til sportssjefen der han ber næringslivet være med på å betale for en permanent overgang for svenske Eric Smith, som i forrige uke kom på lån fra den belgiske klubben Gent.

Den økonomiske delen er selvsagt det aspektet som først kommer opp. For et drøyt år siden betalte Gent 20 millioner kroner for Eric Smith da de kjøpte han fra svenske Norrkøping. Overgangssummen tilsvarer en tredjedel av hele TILs årsbudsjett.

Etter å ha havnet i kulden i Gent tilsier det meste at Smith neppe vil koste noe helt i nærheten av det, skulle TIL bestemme seg for å hente han. iTromsø har fått opplyst at spilleren neppe er i fremtidsplanene til klubben han er utlånt fra. Hva prisen eventuelt blir vet ingen, fordi verken selgende eller kjøpende klubb har diskutert dette enda.

iTromsø er også kjent med at Smith har hatt opp mot fire millioner kroner i årslønn i sin belgiske klubb. I Tromsø Idrettslag har de best betalte spillerne per i dag rundt en million. Selvfølgelig skal TIL ikke tilbake til Sead Ramovic-tilstander som betyr nettopp fire millioner i året, men at Smith blir lønnsledende med god margin er utvilsomt.

Totalt vil overgangssum og lønn trolig havne på et tosifret antall millioner, hvis ikke er tallet neppe langt unna.

Alt dette er en verden TIL normalt sett ikke er en del av. I 2012 betalte TIL fire millioner kroner for å hente Zdenek Ondrasek. I 2003 kostet den hjemvendte sønnen Ole Martin Årst fem millioner, noe som både den gang – og nå – er gigantiske summer.

Da Årst kom, var både banken og andre eksterne aktører på banen for å ta regningen. Går sportssjefens ønske om et slik gigantkjøp i orden vil modellen han ser for seg være liknende.

Når en klubb normalt sett skal bruke penger på spillere, er det ryddigste at de har tjent inn pengene selv gjennom spillerkjøp eller sportslige prestasjoner. Her starter TIL i en litt annen ende. Får klubben den hjelpen de håper, er sportssjef Johansen trygg på at den vil betale seg i form av et salg som er høyere enn overgangssummen som det kjøpes inn for.

Om investorene som er med gir alle disse pengene til klubben er fortsatt et ubesvart spørsmål, men det er ingen tvil om at man må tore å satse for å lykkes.

TIL har gjennom de siste årene presentert noen stygge tall i regnskapene. Totalt har klubben hatt 23 millioner i minus fra 2015 til 2018. Ingen betydelige spillersalg, feilslåtte spillerkjøp og publikumssvikt er blant årsakene. Milliongjeld tynger klubben fortsatt.

Det finnes en del folk som er av en oppfatning av at TIL får en stor nok del av midlene i idrettsbyen Tromsø. Derfor kan et slikt initiativ oppfattes som frekt. Skal TIL virkelig spørre om mer penger, så mye som de allerede får? Og bør de ikke betale ned den gjelden de har først?

Realiteten er at TIL gjennom over 30 år på toppnivå har opparbeidet seg en posisjon som gjør at næringslivet har sett en verdi i å sponse klubben. Jeg tror responsen på denne ideen vil gi et svar på hvordan statusen til klubben er i byen per i dag, etter årevis med nedturer.

I intervjuet med iTromsø kaller sportssjef Johansen ideen «crazy». Og det er litt sinnssykt å sprenge overgangsrekorden for en spiller som da vil få et enormt press på seg. Det skjer samtidig som sportssjefen i praksis setter sin egen jobb på spill om dette skulle gå galt.

Men ingenting går fremover uten litt galskap. Bare spør gutta i Arctic Race of Norway.