SISTE: Espejord forlenger med TIL

TIL-spissen har allerede signert en avtale som gjelder ut 2022-sesongen. Den forrige avtalen gjaldt ut 2020-sesongen.

– Jeg har hjertet i TIL. Selvfølgelig er det en betryggelse, ettersom de har lyst å satse på meg og har trua på meg. Jeg har ikke lyst å legge opp nå. TIL tok kontakt før jul og da startet prosessen, sier Runar Espejord til itromso.no.

23-åringen har lenge vært et av Norges største spisstalenter, men har slitt med skader de siste sesongene. Han er nå på vei tilbake etter en lyskeoperasjon.

– God timing

Sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen, kunne bekrefte nyheten overfor iTromsø.

– Vi er enig med ham om en kontrakt ut 2022 og er veldig glad for å få det til nå. Det har vært en del usikkerhet rundt Runar på grunn av skader, men vi tror timingen er veldig god nå, og det gir langsiktighet for begge parter, sier Johansen til iTromsø.

Espejord er en mann klubben har stor tro på for fremtiden.

– Runar har et stort potensial og har enda mer inne enn han har vist. Det gir en god trygghet at han kan utvikle det hos oss over tid. Han er kanskje den spilleren med mest potensial og er en av våre mest verdifulle spillere, så vi er veldig glad for en langsiktighet nå for både oss og Runar, sier Johansen.

– Fint signal

Sportssjefen mener signaleffekten er god.

– Det er et fint signal til hele spillergruppen og trenerteamet at en spiller som Runar ønsker og ser for seg et langsiktig perspektiv i klubben, sier Johansen.

Seriestarten mot Ranheim rekker Espejord imidlertid ikke, selv om han er på vei tilbake fra langtidsskade.

– Jeg føler ikke jeg er der helt ennå, så når jeg er tilbake er vanskelig å si. Jeg var i trening og spill i sist uke, men jeg kjenner hvis jeg løper for hardt eller for fort, så kan det plutselig gjøre djevelsk vondt, så det er litt tidlig ennå. Men jeg håper så snart som mulig. Jeg har steike lyst til å spille fotball og kjenner på fremgang, så det er ikke lenge til jeg kan være med å bidra, sier Espejord.