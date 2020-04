Viking hiver seg på drive-in-bølgen

Savnet etter fotball er stort for mange. Nå tar Vikings supportere grep.

For mindre enn 20 minutter siden

330 biler var på plass under første forestilling av påskens drive-in kino på Forus travbane. Nå hiver Viking seg på drive-in-bølgen. Foto: Jarle Aasland

Stavanger Aftenblad

Drive-in-arrangementer har tatt av etter koronavirusets inntog. På Forus travbane har det vært drive-in kino, humorshow og gudstjeneste - mens konsert står for tur. På Bryne er det blitt arrangert «Norges største Kahoot».

Nå hiver Viking seg på bølgen og arrangerer «Mørkeblå drive-in» på Forus travbane førstkommende søndag kl. 18. Dette gjør Viking Fotball sammen med VikingHordene, Felt O og Beverly.

– Det er et stort savn etter fotball for mange. Nå skulle sesongen vært i gang, men dessverre er situasjonen som den er. Vi prøver da å holde våre mørkeblå hjerter i gang, sier leder i VikingHordene, Roar Åkerlund til Vikings nettsted.

– Vi i Viking elsker at Hordene tar et slikt initiativ for supporterne, og stiller med spillere og trenere til arrangementet, sier Eirik Bjørnø, leder for privatmarked i Viking.

Eirik W. Henningsen (t.h.) og Bjarne Berntsen er gjester på arrangementet. Foto: Kristian Jacobsen

Det vil bli vist Viking-høydepunkter fra fjorårets sesong på storskjerm, mens blant andre trener Bjarne Berntsen og daglig leder Eirik W. Henningsen skal gjeste scenen.

– Husk at det ikke er tillatt å gå ut av bilen. Dører og vinduer skal være igjen. Lyden kringkastes gjennom FM-nettet, påpeker Åkerlund, som håper at folk pynter bilene sine med Viking-effekter.

Siden 1. april har Viking-spillerne trent i små grupper inne på en stengt SR-Bank Arena, i henhold til de gjeldende smittevernreglene. Eliteserien er i første omgang utsatt til 15. juni, men det er fortsatt ingen som vet når det blir kamper igjen.