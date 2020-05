Arsenal tilbyr kontrakt til Tromsø-gutt

Arsenal skal være i samtaler om å sikre seg Fram Larviks 19-årige ving George Lewis.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tromsø-gutten George Lewis har vist seg frem hos Arsenal. Foto: Privat

NTB

Daily Mail skriver at Lewis har vært på et to uker langt treningsopphold i klubben. Det er ventet at Lewis skal inn i Arsenals U23-tropp.

George Lewis fikk to innhopp for Fram Larvik i 2. divisjon sist høst.

Les også George (19) fra Tromsø i kontraktsforhandlinger med Arsenal

Les også Tromsø-gutt (19) trener med Arsenal

Arsenals manager Mikel Arteta skal være interessert i en ukjent norsk tenåring. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix.

Lewis er født i Rwanda og startet karrieren i Tromsøs ungdomsavdeling før ferden gikk videre til Tromsdalen.

Etter at han forlot Fram Larvik har også George Lewis et treningsopphold i Ipswich bak seg.