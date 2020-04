Sundby ryker ut av landslaget: – Som om kona skal søke skilsmisse etter 30 år

Etter 13 år får ikke Martin Johnsrud Sundby fortsette på langrennslandslaget.

Martin Johnsrud Sundby har vært en del av langrennslandslaget i en årrekke. Ifølge NRK blir han vraket fra 2020/21-troppen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Tirsdag presenterer Norges Skiforbund langrennslandslagene for 2020/21-sesongen. Der blir herretroppen slanket fra 15 til 12 løpere. Fordelingen blir lik på allround og sprint.

Martin Johnsrud Sundby blir blant dem som faller ut av laget. Røa-løperen har vært en del av landslagsmiljøet siden 2008/09-sesongen.

– Det er som om at kona etter 30 år skal søke skilsmisse og ikke vil ha deg på laget lengre. Det er en utrolig rar følelse, sier til NRK.

Uttalelsen kom noen timer etter at statskanalen søndag erfarte at han mister landslagsplassen. Ifølge TV 2 er årsaken bak vrakingen veteranens svake resultater sist sesong.

– Jeg har hatt gode resultater som har reddet plassen min litt. Men jeg har fått en spesialløsning over lang tid. Så har jeg hatt en bedriten vinter, hvor det er vanskelig å snekre på en spesialløsning når du sportslig heller ikke er spesielt kvalifisert, sier Sundby videre i intervjuet med NRK.

Fakta Martin Johnsrud Sundby Alder: 35 år (født 26. september 1984) Klubb: Røa Meritter: OL: 2 gull (4 x 10 km stafett, lagsprint 2018), 2 sølv (4 x 10 km 2010, 30 km skiathlon 2018), 1 bronse (skiathlon 2014) VM: 4 gull (15 km klassisk 2019, 4 x 10 km 2019, 2017 og 2011), 3 sølv (30 km skiathlon 2017 og 2013, 15 km klassisk 2017), 2 bronse (30 km skiathlon 2019, 15 km klassisk 2011) Verdenscupen: 30 enkeltseirer. Tre sammenlagttriumfer. Les mer

Tre viktige sesonger

Da vi snakket med allroundtrener på landslaget, Eirik Myhr Nossum, ønsket han ikke å kommentere Sundby-opplysningene.

– Jeg sparer kommentarene til tirsdag, sa han før Sundby selv bekreftet at de stemte.

– Hva ligger bak de sportslige vurderingene til uttaket?

– Sportslig har vi et ønske om å gå fort på ski. Nå kommer det tre viktige sesonger med mesterskap. Det er det vi tenker på.

– Tenker dere da langsiktig nå?

– Først og fremst tenker vi på VM som kommer i vinter, aller først, sa Nossum sømdag formiddag.

Martin Johnsrud Sundby tok gull i Seefeld. Her får han gratulasjon av trener Eirik Myhr Nossum. Foto: Richard Sagen

Vil ikke stå i veien

Sundby ble verdensmester på 15 kilometer klassisk så sent som i 2019. Det var hans første internasjonale mesterskapsgull individuelt. Neste vinter blir VM i Oberstdorf det største høydepunktet i sesongen.

Skiforbundet har varslet økonomiske kutt i landslagssatsingen. Det kan også være med på å forklare hvorfor Sundby ikke blir tilbudt fornyet plass.

Tidligere har 35-åringen sagt at han ikke vil stå i veien for unge løpere.

– Jeg ser at jeg er mindre på samling, jeg ser at jeg i gruppen ikke kan bidra så mye som jeg gjorde, så på et eller annet tidspunkt blir det en avveining om jeg skal gi plassen til en ung fyr fremfor at jeg opptar den, sa Sundby til NTB i oktober i fjor.

Martin Johnsrud Sundby smiler bredt med gullmedaljen etter VM-triumfen på 15 km klassisk i Seefeld i fjor vinter. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

I mai blir langrennsveteranen trebarnsfar. Han har de siste årene i stadig større grad tatt hensyn til familien. Nylig bekreftet Sundby til TV 2 at han kun hadde vært på syv av de siste 70 samlingsdøgnene med landslaget.

– Vanskelig å vrake lagets kaptein

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, sier til oss at det nok er en sammensatt vurdering bak vrakingen av Sundby.

– Når landslaget av ulike årsaker er nødt til å redusere størrelsen på troppen, er det ikke noe sjokk at Sundby havner utenfor. Ikke bare fordi vinterens resultater var skuffende, men også fordi han har deltatt på lite av landslagets opplegg de siste par årene, sier Skinstad.

– Likevel er det nok vanskelig å vrake lagets kaptein og en som har friplass i neste VM. Selv om han blir utelatt fra neste års landslag, tror jeg Martin vil trene mye med sine tidligere lagkompiser i Oslo og på Sjusjøen, samtidig som han vil ha tett dialog med skiforbundet og allroundtrener Eirik Myhr Nossum, fortsetter han.

Johannes Høsflot Klæbo ønsker seg tilbake til sprintlandslaget. Foto: Rune Petter Ness

Klæbo får viljen sin

Johannes Høsflot Klæbo uttalte nylig at han vil tilbake til sprintlandslaget. Både NRK og TV 2 kjenner til at trønderen vil få ønsket innfridd. Ifølge førstnevnte kommer Klæbo på lag med Sindre Bjørnestad Skar, Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg, Erik Valnes og nykommer Håvard Solås Taugbøl.

I tillegg hevder statskanalen at allroundlaget vil bestå av følgende løpere: Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Løwstrøm Nyenget. Sistnevnte blir i så fall ny på laget.

Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal har begge gitt seg etter sist sesong. Niklas Dyrhaug er ute av allroundlandslaget, men fortsetter satsingen på egen hånd.

Ifølge TV 2 jobber nettopp Dyrhaug og Sundby om et mulig samarbeid for neste sesong. De skal få økonomisk støtte av den Bodø-baserte forretningsmannen Benn Eidissen.

– Det stemmer. Det ligger jo i kortene at heller ikke Martin kommer på noe landslag, sier Niklas Dyrhaug til TV 2.