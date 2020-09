Hirschi fikk revansje – gikk solo til kruttsterk Tour-seier

Fire dager etter at karrierens første etappeseier i Tour de France røk kort før målstreken, fikk sveitsiske Marc Hirschi sin søte revansje på den 12. etappen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sveitseren Marc Hirschi vant torsdagens etappe i Tour de France. Foto: Christophe Ena / AP / NTB scanpix

NTB

22-åringen kom alene til mål på etappen fra Chauvigny til Sarran Corréze torsdag.

Etappeseieren var den første til en sveitser siden Tour-prologen i 2012. Den gang sto Fabian Cancellara på toppen av seierspallen.

Hirschi gikk solo mot slutten av torsdagens etappe og holdt unna. I solobrudd var unggutten også på den niende etappen søndag. Da ble han innhentet kun få hundre meter før mål og måtte ta til takke med tredjeplassen.

Torsdag kunne han slippe jubelen løs. Franske Pierre Rolland ble andremann, mens danske Søren Kragh Andersen krysset målstreken som nummer tre.

Ubeskrivelig

– Dette er utrolig. Jeg har vært veldig seier to ganger. I dag trodde jeg nesten ikke at jeg skulle klare det. Jeg hadde mine tvil, sa Hirschi i seiersintervjuet.

– Jeg kan ikke beskrive hvordan dette føles. Det er vanskelig å finne ord, fortsatte sveitseren etter sin første proffseier.

Torsdagens etappe var med sine 218 kilometer den lengste i årets Tour. Den inneholdt fire kategoriserte stigninger, hvorav de to siste og mest krevende kom mot slutten.

Et seksmannsbrudd fikk tidlig gå av gårde, men hovedfeltet ga aldri utbryterne mye spillerom. Inn i de to siste klatringene var forspranget spist opp, og raskt kom det nye angrep.

Jaktet

Over den siste stigningen, med to mil igjen å sykle, hadde Hirschi en knapp ledelse på to jagende ryttere. Ytterligere 20 sekunder deretter fulgte ytterligere en mindre gruppe.

Inn mot mål ble det en intens jakt på sveitseren i front. Den lyktes ikke.

Ingen av de norske rytterne fikk med utfallet av etappen å gjøre.

Torsdagens etappe resulterte ikke i noen endringer i sammendraget. Slovenske Primoz Roglic topper fortsatt lista, 21 sekunder foran fjorårsvinner Egan Bernal.