Selvsagt må Åge få si hva han vil

KOMMENTAR: Mer usikkert er det hvor godt Rosenborg tåler at klubbens største profil uttaler seg på tvers av RBKs ståsted.

Fikk stor motbør: Rosenborg-trener Åge Hareides uttalelser ble kraftig debattert torsdag. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

For det er nettopp det Rosenborg selv skriver, i den oppsiktsvekkende tydelige pressemeldingen som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

Det er nemlig smått sensasjonelt at Rosenborg Ballklub, i juni 2021, må publisere en pressemelding for å bekrefte at klubben både støtter Pride-bevegelsen og at de ser behovet for ulike markeringer – som Pride – i fotballen.

Les også «Det er lov å mene det Åge mener. Men jeg er uenig»

RBK er et idrettslag som i sitt verdigrunnlag skriver at «alle som er i kontakt med oss skal føle seg velkommen». På Twitter har klubben fargelagt logen sin med regnbuen. I fjor ikledde Tore Reginiussen seg kapteinsbind i regnbuefarger. Den daværende kapteinen sa det slik: «Jeg synes det er synd at dette er en viktig sak i 2020».

Kampen mellom Ungarn og Tyskland i fotball-EM aktualiserte at det ett år senere fortsatt er en viktig sak.

Markering: En publikummer stormet banen med et regnbueflagg under Ungarns nasjonalsang på Allianz Arena. Foto: MATTHIAS SCHRADER/NTB

Å være norsk og ta på seg et kapteinsbind med regnbuefarger koster ikke så mye. Det koster omtrent like lite som å være hvit nordmann og si at «rasisme er en uting».

Krevende er det derimot hvis du skal kjempe for dine rettigheter i et samfunn der du møter konstant motstand, på grunn av at du for eksempel har en annen hudfarge enn majoriteten eller ønsker å dele livet sammen med en person av samme kjønn.

Så er spørsmålet. Skal idretten være en arena for å fremme synspunkter rundt slike saker?

I en ideell verden er kanskje svaret nei.

Les også Hareide ut mot markeringer i idretten

Problemet er at vi ikke lever i en ideell verden. Vi lever i en verden der nasjoner som Kina og Qatar benytter idretten for å styrke sine egne regimer. Vi lever i en verden der Ungarn nylig har vedtatt en lov som svekker de homofiles rettigheter.

Det siste var bakgrunnen for ønsket om å lyse opp stadion i regnbuens farger forbindelse med EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn.

BAKGRUNN: Beklager at han kalte pride for propaganda

I en slik verden er det nødvendig å benytte arenaer som Allianz i München til å si ifra.

Da Rosenborgs trener ble spurt om tematikken etter torsdagens trening, svarte han slik:

- Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er.

Skapte debatt: Åge Hareide, her sammen med Gustav Valsvik under kampen mot Strømsgodset, uttalte seg om markeringer i idretten torsdag. Det førte til sterke reaksjoner. Foto: TERJE BENDIKSBY/NTB

Reaksjonene ble voldsomme. Hareide beklaget senere på dagen at han kalte Pride for propaganda. Han mente uttalelsene hans var blitt blåst ut av proporsjoner. Under Dagsnytt 18 senere på kvelden var det en uvanlig defensiv RBK-trener som slet med både å finne riktige ord og å forklare sitt syn.

Han holdt fast på at det var riktig å ikke tenne Allianz Arena i regnbuefarger.

Hvilket naturligvis er helt tillatt å mene. Ytringsfriheten er en menneskerett. Men når Hareide mener dette, særlig i kraft av den posisjonen han har, må han også tåle motstanden.

Deretter må arbeidsgiveren hans vurdere om hans verdier rimer med organisasjonens.

Det gjorde Rosenborg Ballklub og styreleder Ivar Koteng, og det koster faktisk litt.

Fordi det viser to relativt ulike holdninger til et verdimessig viktig spørsmål.

BAKGRUNN: - Det mest provoserende jeg har hørt

I pressemeldingen som ble sendt ut så Rosenborg-ledelsen seg nødt til å fortelle omverdenen at uttalelsene som hadde skapt reaksjoner var Åges mening og ikke klubbens ståsted.

- Vi mener dessverre at det er slik at det fremdeles er behov for ulike markeringer i fotballen – også Pride. Rosenborg har en sterk stemme og er et forbilde. Da er det viktig at vi bruker vår posisjon til å bidra til at det blir likeverd i samfunnet, uttalte Koteng.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Foto: GLEN MUSK

Hareide er ansatt i Rosenborg for å vinne fotballkamper og vinne Eliteserien. I enkelte klubber er dette tilstrekkelig, hvis du lykkes. Historisk og ut fra sitt verdisett ønsker Rosenborg å være noe mer.

Kotengs tydelige uttalelse i pressemeldingen bekrefter dette.

I stedet for å gå løs på budbringeren, slik Hareide gjorde etter at de sterke reaksjonene kom, er det nå opp til ham å forklare omverdenen, først og fremst RBK-supporterne, hva han egentlig står for.

Deretter blir det opp til RBK-ledelsen å vurdere om hans ståsted rimer godt nok med verdisettet klubben ønsker å leve etter.

I en klubb som Rosenborg bør nemlig dette henge sammen.