RBKs poengmaskin tilbake - på kanten

Åge Hareide gjør tre endringer fra laget som tapte på Lerkendal sist .

Kristoffer Zachariassen starter som ving mot LSK. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Når RBK i kveld møter LSK på Åråsen, er nær sagt selvfølgelig Kristoffer Zachariassen tilbake i startelleveren etter karantene mot Sarpsborg 08 sist.

Men Rosenborgs fremste poengmaskin, med 7 mål og to målgivende pasninger så langt denne sesongen, går ikke inn på sin faste plass som «tier» på midten.

I steden velger Hareide å gjøre som han har gjort ved enkelte anledninger tidligere, nemlig å kjøre med 27-åringen ute på kanten.

Den varianten prøvde Hareide første gang allerede i oktober i fjor, og kampen på Åråsen blir Zachariassens tredje på kanten denne sesongen. Han spilte kant - og scoret - hjemme mot Stabæk. Også da RBK tapte hjemme for Molde var han plassert i angrepstrioen.

Zachariassens retur betyr at Emil Ceïde starter på benken, for Carlo Holse forsetter på høyre kant.

Andersson inn

De to andre byttene Hareide gjør fra sist, er at Adam Andersson er tilbake på venstrebacken.

Også på topp blir den en endring. Dino Islamovic venter fortsatt på sitt første mål denne sesongen, og må åpenbart vente enda lenger. For Guillermo Molins får sin femte match fra start på topp mot LSK.

Slik spiller RBK:

André Hansen - Erlend Dahl Reitan, Hólmar Eyjólfsson, Even Hovland, Adam Andersson - Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Vebjørn Hoff - Carlo Holse, Guillermo Molins, Kristoffer Zachariassen

NB!

Pål-André Helland får sin første start for sesongen mot gamle lagkamerater, etter innhopp for LSK i de fem siste kampene. Også RBK-utlånte Gjermund Åsen starter kampen for hjemmelaget.