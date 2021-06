Terje Marcussen nærmer seg Start-jobben

Mye tyder på at Terje Marcussen blir Start-sjef. En avklaring kan komme allerede før hjemmekampen mot HamKam mandag.

Terje Marcussen var med på å bygge opp Vipers til å vinne Champions League. Foto: Kjartan Bjelland

Start har jaktet ny daglig leder etter at Christopher MacConnacher trakk seg fra rollen sin etter årsmøtet i april, og Terje Marcussen ble fort utropt til en favoritt. For to uker siden kunne Fædrelandsvennen melde at Start og Marcussen var i dialog.

Start vil ha Terje Marcussen. Det store spørsmålet har hele tiden vært hva Marcussen selv ønsker, men slik vi forstår det har dialogen med chips-gründeren vært positiv.

Selv om det fortsatt er ting som gjenstår for å få avtalen i boks, tyder alt nå på at Terje Marcussen blir den neste Start-sjefen.

61-åringen har ikke besvart Fædrelandsvennens gjentatte henvendelser denne uka.

Slik Fædrelandsvennen forstår det kan avtalen bli signert allerede før hjemmekampen mot HamKam mandag 5. juli.

Marcussen har brukt den siste tiden på å sjekke hvilket grunnlag han vil gå inn i Start på, blant annet med å kontakte samarbeidspartnere.

Marcussen har andre prosjekter som Den lille chipsfabrikken, Boligmegleren og et fiskeprosjekt på Sri Lanka.

Men muligheten til å være med å bygge opp Start igjen skal trigge Marcussen, og han skal etter hvert ha fått gode nok signaler til at dette er noe han kan ønske å være med på.

Da Start tapte mot Bryne søndag ettermiddag, var det foran to av klubbens investorer. Kjetil Aasen og Frode Fagerli så begge kampen fra tribunen - for første gang på lenge.

Kjetil Aasen og Frode Fagerli, to av tre Start-investorer igjen i Start En Drøm-styret. Foto: Tor Erik Schrøder

Ønsket fra investorene skal være at den nye daglige lederen skal komme inn og være klubbens ansikt utad og samtidig ta kontroll på økonomien som fortsatt er anstrengt.

Konflikten innad og stillheten utad de siste månedene bunner i diskusjonen om daglig leder. IK Start ønsket å ansette en daglig leder for både klubb og selskap i idrettsklubben, mens avtalen med Start En Drøm viser at daglig leder skal være ansatt i selskapet.

Det har også vært trykket stemning mellom klubb og selskap, som nå virker å være løst opp i.

Per nå har klubben verken daglig leder eller sportslig leder.