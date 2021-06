AaFK får økonomisk hjelp for å kunne hente ny spiss

Lars Arne Nilsen ønsker seg en stor og sterk spiss inn når overgangsvinduet åpner. Det kan gode hjelpere sørge for at skjer.

Lars Arne Nilsen og sportssjef Bjørn Erik Melland er på jakt etter en ny spiss til overgangsvinduet åpner 1. august. Foto: Marius Simensen

Etter at Torbjørn Agdestein ble langtidsskadd for en måned siden, har det vært et ønske fra sportsavdelingen i AaFK om å hente inn en erstatter. Etter kampen mot Ull/Kisa sa Lars Arne Nilsen følgende om saka:

– Vi har ikke en slik type spiss som vi hadde da Holmbert (Fridjonsson) var her. Når vi møter lag som parkerer bussen, da skulle vi hatt en slik type.

– Trøkk i boksen

– Er det en kraftspiss som står på ønskelista?

– Det trenger ikke nødvendigvis å være en spiss, men vi mangler litt trøkk i boksen når vi beleirer motstanderen. Alternativet vårt slik situasjonen er nå, er å flytte opp en midtstopper. Da blir det en kaos-formasjon, som vi i tilfelle kunne gjort helt på slutten av en kamp, om vi for eksempel hadde fått et mål imot, sier han.

Sportssjef Bjørn Erik Melland sier følgende om spissjakten:

– Med Torbjørn ute er vi sårbare på spissplass, som gjør det naturlig å tenke på den posisjonen og søke etter kvaliteter som vi per i dag ikke har.

Utfordrende økonomi

Men utfordringen med å skulle hente inn en spiller i både den og eventuelt andre posisjoner, er det økonomiske perspektivet.

– Har dere økonomi til å hente en spiller, eller må dere ha hjelp for å få til det?

– Vi har en utfordring rundt økonomien, men det er noe vi jobber med, sier Melland.

Sunnmørsposten vet at klubben har jobbet med å få inn midler til å styrke seg når overgangsvinduet åpner 1. august. Det er gode hjelpere i miljøet rundt klubben som er villige til å bidra økonomisk både til overgangssum og lønnsmidler.

Castro-salg?

Slik Sunnmørsposten forstår det, kan det også bli aktuelt å selge en spiller for å finansiere dette. Den spillere kan bli Niklas Castro, om det skulle dukke opp et interessant tilbud.

Castro ønsker ikke å kommentere om han ønsker seg til en annen klubb i sommer.

– Når det gjelder spillere inn og ut, så kan jeg ikke utelukke noe som helst. Det vil alltid være en økonomisk vurdering om det skulle komme et tilbud opp mot det å hente en ny spiller, sier Melland.

