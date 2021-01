Sjokkovergangen hylles: - Han har noe RBK mangler

Fra en spiss til en annen: Michael Karlsen spilte sammen med Sæter i 2020. Både han og to av Sæters tidligere trenere tror 24-åringen kan slå til i RBK. Foto: Scanpix/Christine Schefte

Ranheims tanksenter Michael Karlsen er overrasket over at spisskollega Ole Sæter hentes til RBK. Men mener samtidig at RBK burde sett til fjæra tidligere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden