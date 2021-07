Rashford skaffer et hjørnespark.

Fire raske bytter der altså. Southgate får god bruk for stallen i dag og er selvsagt opptatt av å ha mest mulig friske bein til onsdagens semifinale. Det er også en mulighet for en spiller som Bellingham litt flere minutter. Tidligere i mesterskapet har han kun spilt 30 minutter på fire kamper.

To målgivende fra Shaw i dag.

Mål for England!

Nesten for Kane! Han prøver seg på volley fra 18 meter og treffer nydelig, men Busjtsjan strekker seg så lang han er og får slått til corner.

Lang ball opp mot Mount. Han får ikke tak i ballen, men vinner et kast høyt i banen for engelskmennene.

54′ DEL