Snart må TIL ta et valg

KOMMENTAR: Stå ved prosjektet som er satt i gang, eller finne en ny redningsmann?

NEDTUR: TIL hadde ikke mye å juble for mot Haugesund. Fra høyre hovedtrener Gaute Helstrup, team manager Lars Petter Andressen, fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen og spiller Felix Vrede Winther. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Disse to spørsmålene nærmer seg med stormskritt for klubbledelsen på Alfheim. Vi skulle jo egentlig ikke havne der i 2021, at sommeren brukes til å spekulere i TIL-trener Gaute Helstrups framtid. Likevel kan det snart være vi ikke kommer utenom.

Én ting er at vi andre gjerne snakker og spekulerer i trenerspørsmålet. På samme måte som spillerkjøp, spillersalg, bruk av spillere og taktikk. Annerledes er det, når denne diskusjonen går internt i klubben.

Noen skylder på skader. Noe det har vært mange av, og som definitivt har satt sine spor hos «Gutan». Og kanskje ligger også svaret her. At den dagen August Mikkelsen, Runar Espejord, Jostein Gundersen, Eric Kitolano, Lasse Nilsen og Mikael Norø Ingebrigtsen er tilbake, vil TIL igjen begynne å vinne kamper. TIL burde tross alt, ifølge analyseverktøyet Wyscout, tatt 15,7 poeng så langt i 2021.

Les også Nå gambler TIL med August (20)

Andre peker på spillerkjøp som ikke har lyktes. TILs strategi om å kjøpe ungt, for å selge på sikt, er bevisst. Problemet oppstår hvis laget ikke presterer sportslig. Da er det tungt å legge ansvaret for å berge en eliteserieklubb på noen unge gutter, uten spesielt mye eliteerfaring.

Tar vi med den enkleste av de enkle forklaringene, at TIL har sviktet både seg selv og publikum på egen hjemmebane, har de fleste aspektene som kan forklare hvordan TIL har ni poeng på 11 kamper i comebacksesongen vært nevnt.

Men vi kommer ikke utenom den ene konsekvensen som tvinger seg frem i Tromsø, og de fleste andre stedene, i mangel på gode resultater. Gaute Helstrup ble hentet til Tromsø i mai 2020 som Simo Valakaris hovedtrenererstatter. Den gangen fikk han en avtale som ga han to sesonger, men halvannet år på papiret.

Målet var å rykke opp fra 1.-divisjon, og deretter etablere TIL i Eliteserien. Der vi inntil videre må mene at klubben hører hjemme. Uansett hvordan dette gikk skulle hans rolle ikke vurderes før halvveis ut i den andre sesongen, altså sommeren 2021.

Les også Skal dette bli nok et år med slikt piss?

Der er vi om fryktelig kort tid. TIL spiller kommende lørdag i Bergen mot Brann. Deretter kommer «selveste» Rosenborg til Alfheim åtte dager senere, før en seriepause på tre uker slår inn.

Per i dag er det ingenting fra TIL-hold som tyder på at Gaute Helstrups rolle er et tema. Å sparke en trener i TIL etter at vedkommende har hatt bare 11 kamper ut i sin første sesong på øverste nivå, ville fortalt om en klubb ute av styring.

Skal klubben likevel sette seg selv først, vil det være på sin plass å ta en vurdering når disse to nevnte kampene er spilt. TILs sparkehistorikk viser nemlig at en ny trener bør få opp mot en halv sesong, for å berge en eliteseriekontrakt. Som Simo Valakari (14 kamper i 2017), Steinar Nilsen (14 kamper i 2005), Steinar Nilsen igjen (14 kamper i 2006) og Bård Flovik (10 kamper i 2015) klarte etter å ha overtatt.

Dette er det selvsagt ikke noe fasitsvar på. Kanskje vil en ny trener trenge bare seks kamper, eller åtte på å berge plassen. Sannsynligheten er likevel langt mindre for å lykkes – med færre kamper tilgjengelig.

I skrivende stund er vi ikke fryktelig mange poeng unna at dette ikke engang hadde vært en diskusjon. Tross alt ville seks poeng ekstra, sendt TIL opp cirka midt på tabellen. I grei avstand til bunnstriden, der de ligger nå.

Men vi skal ikke bli verken historieløse eller blinde. Fortsetter TIL å tape så ofte som de har gjort nå, vil trenerdebatten komme med full styrke om få uker. Å ligge i bunnstriden er ubehagelig for alle involverte, og det vil også være ubehagelig å ta diskusjonen om trenerens fremtid internt, som mer enn noe annet er det grepet som kan gjøres for å snu en dårlig trend. Uansett kan et slikt ikke skyves under en stol, og håpe at det forsvinner av seg selv. Det handler om TILs eliteeksistens.

Dermed kommer vi tilbake til hva som skjer i korridorene på Alfheim. Tror de på Gautes prosjekt, eller ser de at klubben er best tjent med å gå i en annen retning, hvis resultatene uteblir?

Det er lov å tenke at de vil sitte med Helstrup ut sesongen, og til og med forlenge med hovedtreneren ved et nedrykk, hvis de tror så sterkt på prosjektet hans. Et slikt scenario vil være kontroversielt, og forhåpentlig kommer vi ikke dit. Men skulle poengene fortsette å havne hos det andre laget, må TILs styreleder Stig Bjørklund og daglig leder Øyvind Alapnes forklare supportere, sponsorer og resten av Tromsø hvorfor dette er det rette valget.

Selv har Gaute Helstrup ikke ønsket å snakke om målsettinger for sesongen, annet enn at de ønsker å utvikle laget. Ikke før etter kampen i Skien for en drøy uke siden. Da åpnet en ærlig Helstrup opp, og fortalte at dette blir en «krig for å få nok poeng til å spille eliteseriefotball til neste år». Det kjøper han tid, og legger indirekte et press på sjefene hans for å hente spillere.

Stoler vi på dette, blir det altså nedrykksstrid. Egentlig som forventet med et nyopprykket lag. Men er det én ting vi vet i Tromsø, etter noen slitsomme år i tabellbunnen, er det at det finnes grenser av tålmodighet med trenere her i byen.

Bare spør Agnar Christensen, Steinar Nilsen, Bård Flovik og Simo Valakari.