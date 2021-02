Nekter Liverpool å dra på Champions League-kamp

Åttendedelsfinalen i Champions League mellom RB Leipzig og Liverpool den 16. februar vil neppe kunne spilles - i hvert fall ikke i Tyskland.

SLIPPER IKKE «HJEM»: Jürgen Klopp får trolig ikke ta med seg sitt Liverpool til Leipzig. Foto: NAOMI BAKER / POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er Bild Zeitung og andre tyske medier som melder dette torsdag ettermiddag.

Grunnen er de nye innreiseforskriftene som ble innført i Tyskland sist lørdag.

Avgjørelsen om hvor matchen skal gå, skal tas innen 8. februar, ifølge Kicker.

Tysklands innenriksminister, Horst Seehofer sier at Liverpool ikke vil bli sluppet inn i landet til Champions League kampen sin mot Leipzig og Alexander Sørloth 16. februar, melder NTB.

Bild skriver at de nye reglene betyr at grensene er stengt for flypassasjerer som kommer fra regioner med store utbrudd av den muterte corona-varianten.

Tirsdag 16. februar skulle Liverpool og RB Leipzig ha møttes på Red Bull Arena - som den første av to kamper i åttendedelsfinalen.

Tyske myndigheter har sagt nei til å gi unntak til idrettsutøvere på elitenivå, og nå har RB Leipzig også fått avslag fra politiet på sin anke på denne avgjørelsen. Leipzig hadde bedt myndighetene om å gi Liverpools tropp unntak. En talskvinne for det tyske innenriksdepartementet bekrefter til DPA at svaret er nei.

Les også Mener Liverpool har et mentalt problem: – Kan ikke være tilfeldig

Etter som Liverpool vant sin gruppe, har de fordel av hjemmekamp i returen. Bild skriver at Liverpool har sagt nei til å snu kampene, slik at det første oppgjøret går på Anfield.

The Times og andre engelske aviser spekulerer i om London kan være aktuell som reservested for kampen. Bild derimot mener at St. Petersburg og Budapest kan være mulige arenaer for matchen. En mulighet er også at det hele kan avgjøres i én kamp på nøytral bane.

– Dette er noe jeg ikke kan påvirke, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann på en pressekonferanse tirsdag.

De strenge innreisereglene gjelder i utgangspunktet til 17. februar.

Molde skal etter planen spille borte mot Hoffenheim den 25. februar.

– Vi har ikke fått info om vanskelig innreise i Tyskland, men er i dialog med Hoffenheim nesten daglig, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.