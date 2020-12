Dansk kommentator forbannet på EM-avgjørelse: – Til å le av

OSLO/KOLDING (VG) BT-kommentator Søren Paaske går hardt ut mot Det europeiske håndballforbundet (EHF) for å ikke ha overholdt sitt eget reglement.

FORBANNET: BT-kommentator Søren Paaske. Foto: Emil Hougaard, BT

Lørdag brøt Russland-trener Ambros Martin EMs strenge coronaprotokoll da han gikk utenfor den røde sonen og håndhilste på generalsekretæren i det russiske forbundet.

Mandag offentliggjorde EHF at spanjolen ikke straffes. I stedet har Russland og fire andre nasjoner fått en advarsel.

– Jeg syns det er til å le av. Nå gir det jo ingen mening å ha et reglement. Før EM var beskjeden meget klar: Hvis man bryter boble-reglene, så blir man kastet ut uten varsel. Men det var åpenbart tomme ord, sier Paaske til VG.

Han får ikke støtte av Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Jeg synes det er helt riktig at Ambros Martin får fortsette. Jeg er overrasket over at det kom noen reaksjon, men jeg tror vi kommer til å se flere slike forglemmelser. Dette er ganske nytt for de fleste, sier Gjekstad som har seks spillere på laget som møter Romania i kveld.

EHF svarer

Nærmest parallelt som statsminister Mette Frederiksen kunngjorde at myndighetene setter inn strengere tiltak i 38 av landets kommuner etter nye smitterekorder, kom pressemeldingen fra EHF.

Den provoserer BTs kommentator. Han mener Martins oppførsel er en hån mot sluttrunden og de øvrige nasjonene. Paaske mener spanjolen har risikert å starte et smitteutbrudd som setter hele mesterskapet i fare.

– Jeg syns det er en respektløs og arrogant oppførsel fra russernes side. Og så syns jeg at EHF ser håpløse ut. Hvorfor skal man bruke så lang tid på å lage meget strenge restriksjoner som skal sørge for at man kan kontrollere smittetrusselen - og så er det ingen konsekvens når reglene blir brutt? Det er meningsløst, sier Paaske.

EHF svarer overfor VG at de har presisert og strammet inn retningslinjene overfor EM-deltagerne. De skal også har vært tydelige overfor det russiske forbundet.

– Turneringsledelsen har evaluert saken, og mottok forklaring fra alle parter før de tok avgjørelsen, sier kommunikasjonsdirektør i EHF Thomas Schöneich til VG.

– Det har blitt gjort klart overfor den russiske delegasjonen at dette er deres første og siste advarsel. Samtidig har det russiske forbundet tatt fullt ansvar for oppførelsen til delegasjonens medlemmer og anerkjent at hygieneprotokollen må bli fulgt til alle tider - uavhengig av følelser og andre ting. For øvrig anerkjenner EHF de utfordrende forholdene ved EM og ser på det som en av dets hovedoppgaver å guide lagene når det gjelder dette aspektet, sier Schöneich.

I pressemeldingen understreker EHF følgende:

«I alle sakene hvor det er blitt gitt en advarsel, så er det den første og siste. Ytterligere overtredelser av hygieneprotokollen vil umiddelbart resultere i inndragelse av de respektives akkrediteringer og utelukkelse fra turneringen.»

I smittevernprotokollen for EM står det imidlertid ingenting om advarsler i punkt 11, som omhandler konsekvenser av regelbrudd. EHF har nå likevel valgt å ty til irettesettelser.

Kritisk Erevik

Også TV 3-ekspert Ole Erevik er hoderystende til avgjørelsen om å ikke straffe personer som har brutt coronaprotokollen.

– Det er feil, sier Erevik til VG.

– Hvor går grensen for hva som gir hjemsendelse? Skal alle ha en sjanse hver? Hva skjer hvis Camilla Herrem får lyst på en cola og en sjokolade og går 200 meter ut av hotellet til bensinstasjonen, spør han nå.

Thorir Hergeirsson sier minst mulig om at hans russiske kollega ikke blir kastet ut av mesterskapet.

– Jeg blir aldri overrasket i håndball, sier landslagssjefen på sin brief med pressen før kveldens kamp mot Romania.

– Jeg har hverken laget reglene eller er satt til å håndheve dem. Så jeg er bare en liten dråpe i et stort hav, legger han til.