Suverene Norge møter Danmark i semifinalen: – Det blir overtenning

KOLDING/OSLO (VG) (Ungarn - Norge 21–32) Ungarn var sjanseløse mot suverene Norge i hovedrundens siste kamp. Nå venter Danmark i EM-semifinalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

previous























fullscreen next HERJET: Nora Mørk og Norge lekte seg tidvis mot sjanseløse Ungarn i siste hovedrundekamp. 1 av 11 Bjørn Steinar Delebekk / VG

Kampen mot Ungarn betød på papiret lite. Norge ble klare for semifinale etter storseieren mot Kroatia lørdag, men håndballjentene avsluttet likevel hovedrunden med stil.

Til slutt endte det hele 32–21 . Norge har hittil vært overlegne i EM og vunnet alle sine kamper stort:

Nå venter en tøffere oppgave i semifinalen.

Der venter vertsnasjon Danmark, som slo Russland i sin siste hovedrundekamp. I den andre semifinalen møtes Frankrike og EM-sensasjonen Kroatia.

– Oi! Er det sant? Det er superimponerende av Danmark og det skal bli gøy, sier en overrasket Nora Mørk om semifinalen rett etter kampen.

Hun mener ikke danskene har noen hjemmefordel i et mesterskap uten publikum, men har latt seg imponere av hvordan de har stått frem.

– De har virkelig tatt mange steg den siste tiden. Jeg synes Danmark har et veldig godt lag og de er store og sterke i midtforsvaret så det blir en ganske åpen kamp. Det kommer til å være mye nerver, sier Mørk.

– Det blir nok overtenning fra begge sider, det er sånn det pleier å være, sier Camilla Herrem, som hadde troen på at Danmark skulle slå Russland.

– Det blir kjempespennende. De fikk en komfortabel seier over Russland, men vi skal være klare. Vi elsker å spille mot Danmark, sier Stine Skogrand.

– Jeg synes Danmark har et veldig godt lag, men det har vi og. Og vi gleder oss veldig og den kampen skal vinnes, sier fortsetter Heidi Løke.

Det ble tidlig klart at Ungarn var sjanseløse mot hurtige norske spillere. Det tok åtte minutter før ungarerne scoret sitt første mål, og til pause sto det allerede 17–9. Det etter en omgang med meget godt keeperspill av Silje Solberg, et godt norsk forsvar og en rekke kontringsmål.

Les også Dansk avis mener Russland ikke skulle spilt EM

Det ga rom for å gi mer tid på banen til flere av spillerne som har spilt lite i EM - blant dem 191 cm høye Kristine Breistøl. Hun markerte seg med tre scoringer fra distanse.

– Vi får en fantastisk start og jeg synes det er veldig positivt at flere får prøve seg. Breistøl var rå, sier Herrem om kampen.

Og nå venter altså semifinale mot vertsnasjon Danmark fredag kveld. Der har Norge statistikken på sin side:

Norge har vunnet sine 13 siste kamper mot danskene. For å finne forrige tap må vi helt tilbake til EM-oppkjøringen i 2014. Blant de 13 kampene er det to kamper fra EM (i 2014 og 2016) og én kamp fra VM i 2019. I forkant av mesterskapet møttes Norge og Danmark til to oppkjøringskamper. Det endte med to knepne seire: 29–26 og 27–25.