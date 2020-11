Frykter det kan bli tøft å fullføre sesongen: - Dette er sårbart

Viking og Bjarne Berntsen møter Sarpsborg på bortebane søndag kveld. Kampen er den 24. i Eliteserien denne sesongen og Berntsen håper det er mulig å fullføre sesongen selv om koronasmitten preger fotballen. Foto: Carina Johansen

Bjarne Berntsen er forberedt på at det kan bli tøft å fullføre sesongen i 2020 med tanke på koronasmitten som nå for alvor har nådd fotballen her hjemme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden