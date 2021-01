Nærbø-suksessen vekker oppsikt: – Handler om ildsjeler som er gale nok til å tro på det

Håndballekspertene mener det er flere grunner til at Nærbø nå hamler opp med topplagene.

Keeper Vegard Bakken Øien jubler sammen med resten av laget etter at de sikret seg cupfinalebillett forrige uke. Foto: Jan Inge Haga

Nærbøs historie i norsk håndball er spesiell. I 2008 rykket laget opp til øverste nivå for første gang, men nedturen ble kontant. Debutsesongen i Eliteserien endte med null seirer. Året etterpå ble det nok et nedrykk.

Etter flere år på nivå tre etablerte klubben seg nå nivå to, men gikk på noen smeller. I Aftenbladets kamprapporter fra comebacksesongen står det blant annet å lese at «Nærbø sprakk etter pause» og «Nærbø sjanseløs mot Haugaland». Men satsingen med mange lokale ungdommer lønte seg, og i 2018 ble det igjen spill på øverste nivå. I sin tredje sesong er Nærbø-guttene klare for cupfinale, noe som vekker oppsikt også utenfor Norge. På håndballgale Island har handbolti.is en sak om suksessen. «Laget har tatt spranget fra kjelleren i norsk håndball opp til Eliteserien på overraskende kort tid», skriver nettstedet.

– Sultne

TV 2s håndballekspert Bent Svele peker på spesielt én årsak til framgangen:

– Alle sånne suksesser på små steder handler om noen få ildsjeler som er gale nok til å tro på det. En sånn er Rune. Han har spilt elitehåndball og vet hva det går i. Han satt med en gjeng 11–12-åringer og sa at de skulle spille i Eliteserien.

Bent Svele. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rune heter Haugseng til etternavn og har trent stammen i Nærbø-laget fra de var gutter til de nå kjemper i toppen av norsk håndball.

Svele mener også at idretten er hjertet i mye av det som skjer på tettstedet.

– De har bygd stein på stein med unge gutter som har vært sultne og trent mer enn de fleste. De har trent mye, sikkert helt på grensen, men det har gitt resultater. Kjernen i gjengen har vunnet to cuper. De har vært flinke til å ta vare på dem som på en måte er stammen i det hele.

– Hvor langt kan klubben nå?

– Hvis du ser på det de konkurrerer mot, så har Elverum en omsetning på 30 millioner, og Arendal er ikke så langt unna. Det er vanskelig å ta igjen de to største nå. Men det er mulig å slå seg inn mot de andre lagene. Nærbø har en base med spillere som er unge og det er ingen grunn til å tro at de ikke kan utvikle seg videre. Det er skjørt hvis to-tre spillere reiser. Men de har det moro nå, jeg vil tro de fleste vil være med på dette en stund til før de eventuelt tar et steg videre.

Ole Erevik. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Rival

Tidligere SIF-keeper Ole Erevik husker godt duellene mot Nærbø på aldersbestemt nivå og nevner spillere som Odd Tore Gudmestad og Olav Eltervåg.

– Olav Eltervåg kom til kamp i traktor. Det var en rivalisering mellom by og bygd og aldri særlig stas hvis du gikk på et tap mot Nærbø. De var fysisk sterke, mange av dem. Det var alltid mye folk på kampene, selv på yngre nivå, de støttet sine lokale helter.

Viasats håndballekspert skryter av den tidligere rivalen.

– Det er en vanvittig imponerende reise de har vært med på. Da jeg spilte i GOG i Danmark, var de der på treningsleir. De kom som et nyopprykket norsk eliteserielag med kun lokale spillere fra en bygd på Jæren og trente sammen med et dansk topp tre-lag. Jeg ble mektig imponert. Det var ærgjerrighet, intensitet, innsats og motivasjon, som har hjulpet dem til å oppnå resultater. Det er større fisker med større muskler i klubbhåndballen som skuler til Nærbø for å finne ut hva de har gjort der. Jeg håper de overrasker i cupfinalen.

Krevende steg

Erevik mener at det kreves en ytterligere satsing hvis laget skal utfordre de beste, som de siste årene har vært Elverum og ØIF Arendal.

– Det kreves at det legges noen kroner i det hvis de vil forbli et topplag. Det er en utfordring at det er Nærbø. Selv om det er mulig å bo i Stavanger og spille på Nærbø, tenker nok en del at det ikke er en verdensmetropol. Å sammenligne med Elverum er urettferdig. De har en helt annen økonomi og ressurser.

Øystein Havang. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Øystein Havang, mangeårig toppspiller og håndballtrener, trekker paralleller til andre norske håndballsuksesser.

– Oppsal og Sandefjord hadde lag som besto av lokale spillere, og det var litt det samme i Haslum.

Men i Vestfold var det utfordrende å holde på de beste.

– I Sandefjord er det begrenset med studietilbud, og unge talentfulle spillere må søke seg ut for å få et liv utenfor håndballen. At de (Nærbø) klarer å beholde dem, er viktig. Nøkkelen er kontinuitet. De må ha en veldig sterk lojalitet til klubben, og det sosiale er en drivkraft. Kanskje de har muligheter til å studere i Stavanger og et sivilt liv som går an å kombinere med håndballen.

Havang er enig med Erevik at steget helt til topps i Norge er krevende.

– Men hvis de holder sammen, kan de være med på å prege norsk håndball.

