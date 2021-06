Kritisk til et fluorforbud uten testmuligheter: – Man kan føle seg presset til å ta i bruk ulovlige midler

Fluor-debatten har engasjert voldsomt den siste tiden. Skiløperne er kritiske til forbudet som kom denne uken.

KRITISK: Kombinertløper Jørgen Graabak sammenligner fluorsmurning med doping. Foto: Terje Pedersen

– I mitt hode er det ikke noe vits å vedta et forbud før man har vanntette testmetoder på plass. Jeg tror vedtakene til IBU og FIS vil skape mye usikkerhet og unødvendige spekulasjoner. Nå kan man jo stille spørsmål ved alle resultater til enhver tid, sier Jørgen Graabak til Adresseavisen.

Kombinertløperen fra Byåsen er klinkende klar når han blir spurt om bruken av fluorholdig smurning under langrennsskiene.

Det har vært heftig debattert i skimiljøet den siste tiden, og denne uken kom både det internasjonale langrenns- (FIS) og skiskytterforbundet (IBU) med beslutningen om at det vil være forbudt å bruke under konkurranserenn.

Sammenligner med doping

Det er til tross for at, som Graabak poengterer, det ikke finnes gode nok måter å teste om en løper faktisk har fluor under skiene sine. Isteden er man nødt til å stole på at de ikke bryter forbudet.

Det er Graabak kritisk til.

– For mange utøvere kan et godt løp i OL endre livet deres. Det kan rett og slett være definerende for livet til folk, både for nordmenn og utenlandske utøvere. Kommer man fra tøffe kår og har lite å rutte med, kan et godt løp i et mesterskap være en gyllen mulighet for å komme seg ut av økonomiske problemer og andre utfordringer.

– I slike tilfeller kan man føle seg presset til å ta i bruk ulovlige produkter. Det er jo akkurat det samme som skjer når folk velger å bruke ulovlige dopingmidler, men her har man altså ingen troverdig test, fortsetter han.

– Miljømessig er det ikke optimalt

30-åringen får støtte av de trønderske langrennsløperne Julie Myhre og Ane Appelkvist Stenset. Førstnevnte forteller at hun har tatt et aktivt standpunkt selv, men påpeker at hun ikke kan være sikker på at alle andre har gjort det.

– Jeg kan ikke snakke for alle andre. Jeg må bare leve i troen på at alle andre også tar et ansvar. Men det er nødt til å være et testsystem. Samtidig må det være et godt system, for det kan være spor av fluor på ski, selv om man ikke har brukt det under nylige renn, sier Myhre, før hun legger til:

– Miljømessig er det ikke optimalt. Skal man da bytte ut en hel skipark med ski det aldri har vært lagt fluor på? Det blir feil det også. Det er mye arving av ski, og gjenbruk er kjempebra. Men da er det garantert noen par som det har vært lagt fluor på tidligere.

MILJØVERN: Det vil finnes spor av fluor på de fleste skipar. Derfor må testen være god før man tar den i bruk, påpeker Julie Myhre. Foto: Terje Pedersen

Vil ikke ha forbud

Ane Appelkvist Stenseth på sin side frykter at det kan bli satt spørsmålstegn ved seieren når man ikke kan garantere 100 prosent at det ikke har blitt brukt fluorsmurning.

– Jeg er naiv og tror alltid det beste om folk. Men dette gjør at seiere kan bli enda mer diskutert. Det er ikke artig for vinneren uavhengig om man det er fluor under skiene eller ikke. Det blir ikke det samme å vinne om det er der fokuset ligger etterpå, sier 26-åringen.

VIL IKKE HA FORBUD: Ane Appelkvist Stenseth vil ikke forby fluor før man har et skikkelig testsystem på plass. Foto: Torstein Bøe

Skiskytterforbundet har valgt å løse det ved at alle som skal gå IBU-arrangerte renn kommende sesong må signere en erklæring der de lover å ikke bruke fluorsmurning. FIS har ikke fulgt etter.

– Jeg mener at det mest rettferdige nå er å ikke forby fluor fram til man har et system som fungerer bra. Så slipper man spekulasjoner. Det blir spennende å følge utviklingen, sier Appelkvist Stenseth.