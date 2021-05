Kreftsyke Philip (13) passer på Vikings kongepokal: – Har aldri stått på en riktigere plass

Da Philip kom hjem fra sykehuset på 13-årsdagen, fikk han ikke bare overraskelsesfest med klassen sin. Viking dukket også opp med den store kongepokalen. Nå skal den kreftsyke Viking-supporteren passe på klenodiet.

VOKTER TROFEET: Philip Slettebø tar vare på kongepokalen for Viking. Foto: Privat

– Det føles som om kongepokalen aldri har stått på en riktigere plass enn nå. Vi håper den kan bety en kraft og en kjærlighet som Philip kan ta med seg videre i kampen mot sykdommen, sier Kjartan Salvesen, markedssjef i Viking.

– Philip synes dette er kult, sier pappa Odd Arne Slettebø.

For to år siden opplevde 13-åringen cupfinalen på Ullevaal stadion sammen med faren. På vei hjem til Stavanger fikk også den da 11 år gamle Philip løfte kongepokalen på Gardermoen.

– Jeg vet av erfaring at Viking ikke kommer til cupfinalen hvert år. Så vi grep sjansen for å få oppleve dette, sier faren.

Viking-kaptein Zlatko Tripic hadde noen timer senere fått overrakt den store vandrepokalen av kong Harald etter selv å ha avgjort finalen mot Haugesund på straffespark.

KAPTEINSKONGE: Viking-kaptein Zlatko Tripic mottok pokalen og var den store helten da han avgjorde den foreløpig siste cupfinalen for menn. Foto: Fredrik Solstad

Klassen til Philip ville glede ham med en signert Viking-trøye på 13-årsdagen sist uke. Slik ble klubben klar over at den unge tilhengeren hadde fått holde kongepokalen på klubbens største dag på 18 år.

Den store vandrepokalen vinnes til odel og eie først ved tredje cuptriumf. Norsk fotballs gjeveste trofé har på grunn av NM-avlysningen i fjor stått på kontoret til klubben daglige leder, Erik Bjørnø, i halvannet år nå. Der stakk markedssjef Salvesen nesen inn i et møte i klubbledelsen sist fredag.

– Da jeg så bildet av Philip med pokalen fra 2019, kjente jeg i hele meg at dette var riktig. Jeg sa til Bjørnø: «bare stol på meg, bare gi meg kongepokalen», forteller Salvesen.

GARDERMOEN 2019: Philip Slettebø fikk kjenne på kongepokalen på vei hjem fra cupfinalen. Foto: Privat

Philip og familien bor bare en liten biltur fra SR Bank Arena. Viking-lederen kom som en ekstra overraskelse for Philip og skoleklassen hans.

– Det er nå kongepokalen virkelig får vist sin ekte verdi. Det er sterkt å se kontrastene fra 2019 til 2021, sier Kjartan Salvesen.

– Etter at pokalen har vært hos Philip så tror jeg den betyr enda mer for hele Norge. Det er nå den får vist sin glans. Dette er en pokal for folket, beskriver Salvesen.

Odd Arne Slettebø forteller at sønnen måtte ha en aldri så liten forklaring for å forstå det unike Viking ville støtte ham med. Ordet «vandrepokal» er nok ikke er kjent for unger flest.

GODT MINNE: Mens Viking jublet for NM-gullet nede på banen jublet Philip Slettebø oppe på Ullevaal-tribunen. Foto: PRIVAT

– Jeg måtte forklare Philip «at dette er en pokal som bare den regjerende norgesmesteren har, og nå har du den». Det syntes han var veldig tøft, forteller faren med et smil.

13-åringen følger med Viking og Manchester United når han kan, men det siste året har sykdommen tatt mye av fokuset. Han har ikke vært i stand til å spille med lagkameratene i Hinna Fotball.

– Han er en fotballgutt som har spilt siden han var fire år, men de siste ni månedene har Philip stort sett bare fått behandling for sykdommen, forteller faren.

Nå er avtalen at Philip skal passe på og pusse kongepokalen. Den har ifølge Salvesen fortsatt fingermerkene til kong Harald, Tripic, Philip og alle de andre som fikk hendene på trofeet etter triumfen 8. desember 2019.

– Dette er kjekt i forhold til vennene på skolen og på fotballaget. Det er gjevt å få litt positiv oppmerksomhet, sier Odd Arne Slettebø.

Nå har Philip og pappa et stående tilbud om komme på en av Viking seriekamper. Inntil da skal den store pokalen stå hos Philip som et symbol på støtte fra klubben han selv er glad i.

– Det er veldig kjekt at Viking bruker sin muligheten til å støtte barn i nærmiljøet. Vi er Viking-fans. Så dette betyr mye for oss, sier Odd Arne Slettebø.

PS! Den neste cupfinalen skal etter planen spilles våren 2022.