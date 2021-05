Varsler familieråd om RBK-fremtiden: - Av og til legger jeg meg med dårlig samvittighet

RBK-trener Åge Hareide mener familien må få være med og bestemme fremtiden hans. - De vil se mest mulig til meg, sier han. Foto: Rune Petter Ness / Schibsted

Åge Hareide har fått de sportslige svarene han har ønsket seg. Men det er andre ting som kan sette en stopper for en ny RBK-kontrakt.

- Dette er en fantastisk klubb å være trener i, både når det kommer til fasiliteter og folkene rundt. Det går ikke på det. Det går mer på å finne ut om jeg skal bruke mer av livet mitt på dette eller ikke. Det må jeg finne ut av, og det må jeg får kjenne på frem til midt i sesongen, egentlig, sier Åge Hareide til Adresseavisen.

RBK-treneren har kontrakt ut sesongen, og styreleder Ivar Koteng er klar og tydelig. Han ønsker ny Hareide-kontrakt.

- Vi ønsker å forlenge kontrakten med ham, sa han til Adresseavisen onsdag formiddag.

- Så er det slik at Åge er veldig opptatt av å «få til dette» før han vil forlenge. Han får den tiden han trenger på å bestemme seg, så håper vi at han havner på å skrive ny kontrakt, la han til.

- Det er hyggelig at Ivar sier det. Kjempehyggelig, svarer Hareide.

Krevde utvikling - fornøyd

Det var i et intervju med Adresseavisen i Molde i februar Hareide fortalte at han måtte se sportslig utvikling det første halvåret for å ville fortsette som Rosenborg-trener også utover årets sesong.

I kontrakten står det at partene skal ta en prat 1. juli. Men det er altså en dato som er veiledende, all den tid Koteng nå gir beskjed om at Hareide skal få den tiden han trenger.

Etter fem serierunder står RBK med åtte poeng. Det er ikke akkurat en poengfangst som normalt gir grunn til stor glede på Lerkendal, men Rosenborg-treneren mener han har sett utviklingen han ønsket seg.

Han mener han har fått sammen «en fantastisk fin gruppe av spillere som jobber for hverandre», og omtaler det som en del av jobben han fikk.

- Utviklingen er på mange måter på gang, i hvert fall spillemessig. Jeg er ikke fornøyd med det siste resultatet, og det sier seg selv, for vi er såpass bra at vi skal avgjøre den kampen og hente tre poeng. Men det er godt i bakhånd å ha det. Om vi hadde vært helt håpløse og tapt 3-2, og vi sto på banen og det skjedde lite med oss, hadde jeg vært mer skuffet. Nå er det å se på feilene vi gjør, som fører til at vi taper i stedet for å hente tre poeng som så ut til å være i boks, sier Hareide.

Vil følge opp familien

Før han fortsetter med det som kan påvirke hans valg når det gjelder RBK-fremtiden:

- Det går ikke på det, eller på noe rundt. Arbeidsvilkårene er helt fantastisk på alle mulige måter. Hver eneste dag trives jeg veldig godt. Men jeg har et annet liv også. Jeg har familie, og jeg har vært mye borte. Av og til legger jeg meg med litt dårlig samvittighet, fordi jeg ikke får fulgt opp. Jeg fikk ikke fulgt opp ungene mine så godt som jeg ville, for da var jeg opptatt med fotball og full jobb ved siden av. Og nå er det kanskje barnebarn og den delen der. Det er litt andre verdier i livet, sier 67-åringen.

Han melder rett ut at han ikke er i en situasjon der han må være fotballtrener. Det er noe han gjør fordi han synes det er gøy.

- Det er kjekt at Rosenborg spurte meg igjen da de skulle skifte trener. Da syntes jeg nesten - etter det som skjedde sist, da jeg dro herfra (i 2003, journ.anm.) - så ville jeg gjerne gjøre det. På det tidspunktet sa jeg også at jeg må kjenne etter hvordan livssituasjonen blir fremover med tanke på det å jobbe. Det er det som er mest avgjørende for meg i øyeblikket, ikke noe annet. Ellers ser det bra ut, sier han dagen før bortekampen mot Sandefjord.

– Livet går fort

- Hva sier familien da?

- De vil jo svært gjerne se mest mulig til meg, og det er kjekt. Vi har veldig sterke familiebånd. Jeg har vært mye på farten de siste ti årene, og litt før det også. Det er to forskjellige ting å være klubbtrener kontra landslaget. Som klubbtrener er du knyttet til jobben fra tidlig morgen til sen kveld. Som landslagstrener kan du ta større pauser. De tingene må jeg ta opp og diskutere med familierådet, sier Hareide.

For familieråd må det bli når fremtiden skal bestemmes.

- Ja. De fortjener å få være med og ta en beslutning på det. For livet går fort.