Nok en Daland på vei inn i Start-troppen. 18-åringen har overrasket treneren

I det Jesper Daland ble solgt, kom en ny Daland inn på treningsfeltet til Start. Nå tyder alt på at Lyder (18) er i troppen mot Aalesund søndag.

Fetterne Jesper og Lyder Daland på treningsfeltet til Start fredag. Foto: Steffen Stenersen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er jo dritgøy. Jeg merker det en del på tempo og i dueller. Men det tror jeg kommer til å sitte etter hvert, sier Lyder Daland.

18-åringen har vært fast inventar på Start-trening de siste ukene. Allerede dagen da Jesper Daland reiste for å signere for Cercle Brugge, var fetter Lyder på treningsfeltet. Som en av flere unggutter fra egen junioravdeling som har fått trene med A-laget denne våren.

En Daland ut, en ny Daland på vei inn.

– Daland er ikke forsvunnet

Fredag var Jesper Daland tilbake på Sparebanken Sør Arena for å hilse på lagkameratene for første gang siden han signerte for den belgiske toppklubben. Mandag reiser han på landslagssamling med U 21, før han reiser videre til Brugge.

Nå kommer han med lovord om sin fetter, som for øvrig er sønn av tidligere Start-spiller Espen Daland.

– Daland er ikke forsvunnet. Det er som software som blir oppdatert. Han er en yngre og bedre versjon av meg. Får han blitt vant til nivået er han en å følge med på. Han har bedre fysikk enn jeg hadde på den tida, sier Jesper Daland.

Han er ikke den eneste som er imponert. Start-trener Joey Hardarson går langt i å bekrefte at den 18 år gamle midtstopperen er med i troppen når Aalesund gjester Kristiansand søndag.

Lyder Daland. Foto: Steffen Stenersen

– Lyder har overrasket oss positivt siden han kom inn. Han har veldig god fysikk for sin alder, men har også vist at han er bedre med ballen enn det jeg så for meg. Han har klart å tilpasse seg fort, han finner gode løsninger og valg med ballen. Så det har vært veldig lovende, sier Hardarson.

– Tror jeg tar han på farta

Lyder Daland selv sier det er veldig gjevt å se at fetteren har tatt steget ut fra Start og kaller det en inspirasjon for han og hele stallen.

– Jeg ser opp til han og har snappet litt opp fra ham, så det er bra, sier Lyder.

– Er dere like?

– Jeg er venstrebeint, mens han er høyrebeint. Jeg har bra fart, men jeg vet ikke.... Jo, jeg tror jeg tar han på farta, sier unggutten.

– Han er en bra fysisk spiller med fart og kraft. Så blir han utfordret når han møter spillere som Martin (Ramsland) her, men det gjør at han kan ta steg. Det er gøy å se at han kommer opp her. Han er en som vil ha mye å gi til Start i årene sammen med mange andre. Det kan bli interessant, sier Jesper Daland.

Hårkritikk

Nå håper hans 18 år gamle fetter at det er mulig å få sjansen for Hardarsons menn i 1. divisjon denne sesongen.

– Vi får se. Jeg er fortsatt ung, men jeg håper på det. Jeg må bare jobbe på så får vi se hvordan det ligger an. Men nå har de mistet en Daland, så da blir hvertfall en ny en, sier Lyder og smiler.

Men én ting kan ikke hans tre år eldre fetter la være å kritisere. For på fredagens trening dukket Lyder opp helt snauklipt.

– Det er under enhver kritikk. Jeg vet ikke om han blir inspirert av sin far og onkel. Jeg vet ikke hva som er greia, sier Jesper.

– Jeg får iallfall ikke håret i øynene slik han får. Det er deilig med litt kort hår, sier Lyder.