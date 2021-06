Nysigneringen etter scoring og tre seiere på rad: – Du merker at det er forventninger til oss

Tre strake seire for Sandviken.

Elisabeth Terland har startet sin karriere i Sandviken på en overbevisende måte, og mot Stabæk fortsatte hun storspillet med både scoring og assist. Foto: Stian Kristoffer Sande

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Nadderud: – Du blir selvfølgelig litt preget av snakket rundt oss, men vi prøver å kun ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og det er alltid neste kamp. Tabellen får vi heller titte på mot slutten av sesongen, sier Sandviken-spiss Elisabeth Terland.

Hun puttet mot Stabæk lørdag, og bidro dermed til sin nye klubbs tredje seier på rad.

Fakta Stabæk – Sandviken 1–2 (1–2) Toppserien, 3. serierunde, Nadderud stadion Mål: 0–1 Elisabeth Terland (23.), 1–1 Live Aandal (33.), 1–2 Vilde Hasund (41.). Gule kort: Stine Reinas, Stabæk. Ingrid Marie Spord, Sandviken. Sandviken (3–4–3): Teagan Jade Mich – Tuva Hansen, Guro Bergsvand (Marthine Østenstad 31), Ingrid Marie Spord – Marit Bratberg Lund, Vilde Bøe Risa, Lisa Fjeldstad Naaslund, Ingrid Ryland – Vilde Hasund (Ingrid Stenevik 89), Elisabeth Terland, Rakel Engesvik (Maria Brochmann 75). Les mer

Slitekamp for Sandviken

På papiret skulle det egentlig være grei match for bergenserne da de gjestet Stabæk på Nadderud stadion i Bærum lørdag ettermiddag. Men det ble en slitekamp for Sandviken, som til slutt vant oppgjøret 1–2 etter scoringer fra Vilde Hasund og Terland. Sistnevnte, som kom fra Klepp før sesongen, står nå med tre scoringer på like mange kamper.

– Jeg kom til Sandviken for å ta nye steg. Det er alltid kjekt å score mål, og innsatsen fra laget i dag synes jeg er god. Vi visste at Stabæk kom til å gjøre det vanskelig for oss, så jeg er fornøyd med tre poeng.

Sandviken og tre andre lag har alle ni poeng etter de første tre rundene. Lørdag tok laget en sterk borteseier i Bærum. Foto: Stian Kristoffer Sande

Hektisk første omgang

Kampen startet i et forrykende tempo, med Sandviken i førersetet. De var hakket hvassere enn hjemmelaget i både presisjon og dueller. Kun en glitrende enhåndsredning fra hjemmelagets målvakt hindret Terland fra å prikke inn ledelsen etter kun seks spilte minutter.

Et drøyt kvarter senere var Terland på ny frempå. Selv med en spiller i ryggen maktet jærbuen å sende av gårde et prosjektil av et skudd som stabækmålvakt Sunniva Skoglund denne gang ikke hadde sjans på.

Men Stabæk svarte opp ledelsen 10 minutter senere, etter mye klabb og babb i Sandvikens 16-meter. Til tross for at hun ble felt i avslutningsøyeblikket, maktet Stabæks Liva Aandal å lirke ballen forbi Micha og til 1–1.

Fire minutter før pause var Terland på ny involvert, denne gangen som servitør da Vilde Hasund utnyttet både egen fart og bakrommet for å skaffe seg plass. Pasningen fra Terland satt Hasund opp alene mot mål, og iskaldt sendte hun ballen forbi en utrusende keeper og til 1–2.

Sandvikens trener Alexander Straus og toppscorer Elisabeth Terland strålte om kapp med østlandssolen etter at tre nye poeng var sikret mot blåtrøyene fra Bærum. Foto: Stian Kristoffer Sande

– Må bli smartere

Andre omgangen fortsatt som den første, men med et mye mer aggressivt og hardt pressende Stabæk. Men tempo til tross, verken bæringene eller bergenserne klarte å finne nettmaskene igjen under den hete sommersolen, så det var til slutt gjestene som kunne slippe jubelen løs på Nadderud.

– Jeg synes vi vinner fortjent, men det er ingen tvil om at Stabæk er det beste laget vi har møtt så langt i år. Mange av lagene som kommer hit i år vil få problemer, mener Alexander Straus, Sandvikens trener.

Helt fornøyd med eget lag er han derimot ikke.

– Jeg synes vi begynte fantastisk godt, men så mistet vi initiativet midtveis. Vi brant i tillegg store sjanser som kunne avgjort kampen i andre omgang.

– Vi må innrømme at Stabæk gjorde det veldig slitsomt for oss, samtidig som vi ikke var smarte nok i spillet vårt.

– Hva legger du i det?

– Vi hadde ballen mye, men angrep sent i kampen selv om vi ledet. Når vi da mistet ballen, ble vi sårbare. Det skapte noen farligheter for Stabæk, som kunne endt med at de hadde stjålet med seg ett poeng.

– Så der har vi absolutt noe å jobbe med. Men jeg vil likevel si at når vi er gode, så ser man at vi er virkelig gode. Da merker man forskjellen på lagene.

Topplagene leverte

Med full pott etter tre kamper ligger Sandviken ikke lenger opp på tabellen enn fjerdeplass. Vålerenga, Rosenborg og LSK vant også sine respektive kamper den tredje serierunden og ligger foran med bedre målforskjell.

Neste kamp for Sandviken er hjemme mot Lyn 19. juni.