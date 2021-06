Sandviken fortsatte seiersmarsjen uten å imponere

Tre strake seire for Sandviken.

Sandviken og tre andre lag har alle ni poeng etter de første tre rundene. Lørdag tok laget en sterk borteseier i Bærum. Foto: Stian Kristoffer Sande

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nadderud: En iskald Vilde Hasund ble matchvinner for Sandviken i et hett oppgjør mot nyopprykkede Stabæk. Likevel var det lite som luktet svidd av bergenserne.

For selv om Sandviken kunne gå av Nadderud-matten med tre nye poeng i Toppseieren, var det uten å overbevise. Det som på papiret skulle være en grei oppgave, ble isteden en tøff nøtt for Alexander Straus’ lag.

Fakta Stabæk – Sandviken 1–2 (1–2) Toppserien, 3. serierunde, Nadderud stadion Mål: 0–1 Elisabeth Terland (23.), 1–1 Live Aandal (33.), 1–2 Vilde Hasund (41.). Gule kort: Stine Reinas, Stabæk. Ingrid Marie Spord, Sandviken. Sandviken (3–4–3): Teagan Jade Mich – Tuva Hansen, Guro Bergsvand (Marthine Østenstad 31), Ingrid Marie Spord – Marit Bratberg Lund, Vilde Bøe Risa, Lisa Fjeldstad Naaslund, Ingrid Ryland – Vilde Hasund (Ingrid Stenevik 89), Elisabeth Terland, Rakel Engesvik (Maria Brochmann 75). Les mer

Nær tidlig ledelse

Sandviken hadde i forkant av møtet med Stabæk startet sesongen med to seiere av to mulige mot henholdsvis Kolbotn og Avaldsnes. Tempoet i oppgjøret lørdag ettermiddag var høyt allerede fra fløyteblås.

De hvitkledde Sandviken-spillerne viste seg riktignok et par hakk hvassere i både presisjon og dueller innledningsvis i kampen, og kun en glitrende enhåndsredning fra hjemmelagets målvakt hindret Elisabeth Terland fra å prikke inn ledelsen etter kun seks spilte minutter.

Terland skulle likevel få muligheten igjen et drøyt kvarter senere. På nydelig vis brøt Lisa Naaslund en potensiell stabækovergang på midten, og spilte ballen etter et par touch videre igjennom til Terland.

Selv med en spiller i ryggen maktet jærbuen og kjempe seg til en avslutning, og prosjektilet hun sendte av gårde denne gangen hadde stabækmålvakt Sunniva Skoglund ikke nubbsjans på. 1–0 til Sandviken og Terlands tredje scoring for sesongen var et faktum.

Første baklengs for sesongen

Til tross for en tidvis dominerende innledning fra Terland og kompani var ikke nyopprykkede Stabæk helt ufarlige. Den første halvtimen hindret en god trebackslinje bestående av Tuva Hansen, Guro Bergsvand og Ingrid Marie Spord hjemmelaget fra å komme til store målsjanser, men i det 33. spilleminutt sprakk nullen for Sandvikens 2021-sesongen.

Etter litt klabb og babb i 16-meteren endte ballen opp hos Stabæks Liva Aandal, som til tross for at hun ble felt i avslutningsøyeblikket, maktet å lirke ballen forbi Micha og i buret.

1–1 sto det derimot ikke lenge, for syv minutter senere utnyttet Vilde Hasund både egen fart og bakrommet til å lure Stabæks forsvar. Alene mot keeper, etter å ha mottatt en nydelig pasning fra Terland, gjorde hun ingen feil og satte ballen iskaldt forbi en utrusende Skoglund. Med cruisekontrollen på de siste minuttene surfet Sandviken på 1-2-ledelsen inn til pause.

Stabæk presset på

Andre omgangen tok innledningsvis form lik den første, men Sandviken maktet ikke ta samme grep om matchen. Stabæk, som hadde tapt sine to første kamper i sesongen, spilte tydelig mer aggressive og desperate og fikk Sandviken ut av balanse.

Men tempo til tross, verken bæringene eller bergenserne klarte å finne nettmaskene igjen under den hete sommersolen som skinte over gressmatten i Bærum. Nærmest scoring kom Marit Bratberg Lund da hun satt et frispark fra omtrent 20 meter fra mål rett i tverrliggeren.

Stabæk tok over enda mer av initiativet mot slutten av kampen, og var tidvis nær med å gjøre det riktig så farlig for Micha i Sandvikas mål. De hvitkledde evnet likevel å stå imot trykket og kunne til slutt konstatere at tre nye poeng var tilkjempet i det dommeren blåste av kampen.

Med full pott etter tre kamper ligger Sandviken likevel ikke lenger opp på tabellen enn fjerdeplass. Både Vålerenga, Rosenborg og LSK vant også sine respektive kamper i den tredje runden, og ligger foran med bedre målforskjell.

Neste kamp for Sandviken er hjemme mot Lyn 19. juni.

