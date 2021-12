Siste fra lokalfotballen: Forlenger etter historisk sesong

Foto: Pål Christensen

Vikings G16-lag, som nylig tok NM-gull på hjemmebane og havnet på andreplass i den nasjonale serien, har denne uken spilt skandinavisk mesterskap i Gøteborg i Sverige.

Viking-talentene tapte 1-3 for Brann i åpningskampen, men slo tilbake med seier mot danske Nordsjælland (4-2) og svenske IFK Norrköping (3-2).

De mørkeblå havnet på andreplass i sin gruppe på dårligere målforskjell enn Brann, og skulle søndag spilt bronsefinale mot svenske GIF Sundsvall. Kampen ble derimot avlyst.

Dette fordi et av lagene i turneringen har fått sykdom i troppen. For å hindre smittespredning, og med tanke på korona-restriksjonene i Norge og Danmark, ble det derfor besluttet at finalespillet i turneringen ikke skulle gjennomføres.

– Dessverre er det smitte på et av de andre lagene. Ingen er smittet blant spillere og ledere i Viking. Gjengen har det bra og er spesielt fornøyd med seieren over Nordsjælland, som har et svært godt akademi, skriver Viking-trener Tobias Bendixen i en SMS til Aftenbladet søndag.

Avgjørelsen om å avlyse ble tatt i samråd av Norsk Toppfotball, Svensk Elitfotboll og Divisjonforeningen i Danmark.

– Det er veldig kjedelig at vi må avlyse turneringen, men samtidig skal vi ha respekt og ta hensyn til situasjonen vi befinner oss i. Vi ble enige om at det beste i denne situasjonen er å være forsiktige, helsen kommer alltid først, sier akademiutvikler i Svensk Elitfotboll, Thomas Hasselgren, til arrangørens nettsted.