Siste fra lokalfotballen: Herjet i toppkampen - tok sterk seier

Foto: Pål Christensen (arkiv)

Staal Jørpeland har signert to nye spillere.

Bendik Nag, som står registrert med nærmere 60 kamper for Staals A-lag i 3. divisjon, har meldt overgang til gamleklubben.

De siste årene har han bøttet inn mål for NTNUI i 4. divisjon. 23-åringen står bokført med imponerende 19 mål på 21 kamper for trondheimslaget.

Også Sivert Mæhle er klar for strandbuene etter å ha spilt for Åsane de siste sesongene. 20-åringen spilte sist for Staals A-lag i 2019.

Staal-trener Vegard Oftedal opplyser til Aftenbladet at begge i utgangspuktet er hjemme for sommeren og er aktuelle for bruk på A-laget.

Staal ligger like under nedrykksstreken i 2. divisjon, mens rekruttlaget kjemper om opprykk fra 5. divisjon.