Siste fra lokalfotballen: Mer Viking-jubel - målene rant inn etter pause

Viking kunne juble igjen (arkiv). Foto: Alexander Larsen

Viking jakter på opprykk fra 2. divisjon og har fått en god start på sesongen.

Mandag fortsatte den gode formen da Avaldsnes sitt rekruttlag ble banket 4-0 på SR-Bank Arena.

Gjestene fra Karmøy hadde med flere spillere fra A-lagstroppen, og Viking brukte også lang tid på å få hull på byllen.

Midtveis sto det 0-0, men etter hvilen rant målene inn for de mørkeblå.

Et selvmål, samt nettsus fra Sanne Bolette Dale Lekven, Hanne Sæthre Jakobsen og kaptein Nora Heggheim sørget for at Viking til slutt vant 4-0.

Sæthre Jakobsen står for øvrig med imponerende 12 mål på seks seriekamper denne sesongen.

Viking topper tabellen med full pott etter seks kamper, men bare to poeng bak lusker Loddefjord.

Allerede torsdag venter ny kamp for de mørkeblå. Viking møter bunnlaget Stord på bortebane.

Les mer om kampen og se lagoppstillingene her.