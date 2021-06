På én måned raknet alt: – Dråpen som fikk begeret til å renne over

Suksessformelen førte til at Didrik Tønseth gikk på en skikkelig smell.

Didrik Tønseth presenterte tirsdag sitt nye team. Tidligere norsk landslagstrener Trond Nystad blir mentor og trener for 30-åringen. Foto: Rune Petter Ness

GRANÅSEN: Med Chris Jespersen på slep, gjennomførte Didrik Tønseth ei intervalløkt på rulleski i Granåsen tirsdag formiddag. Etter å ha blitt vraket fra landslaget, har skiprofilen fra Byåsen fått på plass et eget team for den kommende sesongen.

Trond Nystad blir mentor og trener, mens NTNU-student og kompis Einar Moxnes får en assistentrolle samtidig som han skal skrive masteroppgave om Tønseth. Professor Øyvind Sandbakk vil også ha en finger med i spillet. Laget finansieres gjennom Tønseths sponsoravtaler og hans løperfond.

– Nå er alt på stell, sier Tønseth og smiler på tribunen i Granåsen.

– Du er friskmeldt?

– Resultatene viser iallfall at kroppen er som den var før. Det er kjekt. Formen har ikke vært all verden, men jeg tåler trening. Og skal jeg trene 1000 timer og komme meg til OL i Beijing, må jeg vite at jeg tåler det. Det gjør jeg nå.

Didrik Tønseth og Chris Jespersen gjennomførte ei tøff intervalløkt i Granåsen tirsdag formiddag. Foto: Rune Petter Ness

– Hva har skjedd?

De siste to sesongene har det vært flere spørsmål enn svar for Tønseth. Mentor Nystad hevder 30-åringen har vært for tøff med seg selv i treningsarbeidet.

– Alt raknet jo på én måned, sier hovedpersonen selv.

Under åpningshelga på Beitostølen i november 2019, smadret Tønseth resten av norgeseliten og gikk til topps på 15-kilometeren i klassisk stil. Da han kort tid etterpå kom hjem fra EM i terrengløp i Portugal, ble han syk.

– Det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg hadde virkelig ikke forutsett at det skulle skje. Siden den gangen har jeg klødd meg i hodet og stilt meg spørsmålet: Hva har skjedd?

Fakta Didrik Tønseth Navn: Didrik Tønseth. Født: 10. mai 1991. Bosted: Trondheim, et steinkast unna Granåsen. Samboer med landslagsløper Anne Kjersti Kalvå. Aktuell: Presenterte tirsdag denne uka sitt nye team for den kommende skisesongen. Tønseth ble vraket fra landslaget i vår etter to trøblete sesonger. Meritter: Et OL-gull og to VM-gull på stafett. NM-gull både individuelt og på stafett (og lagsprint). Tok også NM-gull i terrengløp i 2018. Les mer

Skal forske på Tønseth

Adresseavisen har spurt landslagsledelsen og Tønseth en rekke ganger om hva som har vært årsaken til problemene. Skiprofilen har gjort en rekke tester, uten at han kan si helt konkret hva som har gått galt.

Dette håper kompis og NTNU-student Moxnes å finne ut av.

– Vanvittig mange skiløpere har gått på en smell i løpet av karrieren. I langrennssporten balanserer man på en knivsegg til enhver tid. Forhåpentligvis kan jeg finne ut av hvilke årsaker som utløste fallet til Didrik, sier Moxnes.

Nystad mener årsaken til nedturen er sammensatt:

– Hadde det bare vært så lett at man kunne sette fingeren på ett punkt… Da hadde løsningen vært enkel. Men dette handler nok om mange små feil som er gjort. Han har nok blitt for ivrig i enkelte perioder. Det har gått litt fort i svingene. I perioder har han trent for hardt, og kroppen har ikke respondert på en fornuftig måte. Det er ikke lett å peke på én årsak i Didriks tilfelle. Her ser vi summen av mange små feil.

NTNU-student Einar Moxnes skal forske på Didrik Tønseth: – Forhåpentligvis kan jeg finne ut av hvilke årsaker som utløste fallet til Didrik. Foto: Rune Petter Ness

– Stor risiko

Selv trekker Tønseth fram en tidligere suksessoppskrift som en mulig årsak til nedturen.

– Før Seefeld-VM i 2019 og åpningshelga på Beitostølen sesongen etter, gjorde jeg en stor endring. Jeg gjennomførte mange ekstreme langøkter. Disse slo alltid positivt ut, og jeg brukte formelen til formtopping. Men så kom baksmellen som ødela alt.

– Det handlet mye om å trigge fettforbrenning. Noen ganger droppet jeg frokost, samtidig som jeg fikk i meg svært lite næring underveis. Jeg prøvde å tyne meg selv så mye som mulig. Jeg visste det var en stor risiko å trene på den måten, men når det funker bra prøver man å pushe grensen bare mer og mer.

Til slutt sa det stopp.

– Nå skal jeg droppe slike ekstreme økter. I tillegg skal jeg få i meg mer næring før og underveis i øktene, sier han.

Moxnes forteller at han skal følge Tønseth tett i hverdagen. Foto: Rune Petter Ness

Spår et råkjør

Målet er å kvalifisere seg til Norges OL-lag.

– Selv om jeg skal ta mindre risiko, blir det et råkjør. Med jevnlige tester og et godt grunnlag, tror jeg det er mulig for meg å prestere i toppen uten de ekstreme øktene.

Planen er å gjennomføre to høydesamlinger i Font-Romeu i Frankrike. Det kan også bli aktuelt med en tredje samling i høyden. OL i Beijing foregår på rundt 1700 meter over havet.

– Skal jeg til OL, må jeg allerede på Beitostølen vise meg frem fra en meget god side.

Det betyr at Tønseth har drøye fem måneder på seg til å finne tilbake til formen som gjorde han til en av de aller mest stabile distanseløperne i verdenscupsirkuset.