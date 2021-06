Seks måneder igjen av kontrakten. Start-treneren har fortsatt ikke snakket med klubben om framtiden

Ni kamper på de neste 40 dagene kan bli avgjørende for Starts sesong, men også for hvorvidt Joey Hardarson får fortsette som hovedtrener.

Start-trener Joey Hardarson i samtale med en småskadet Joackim Jørgensen på treningsfeltet denne uka. Foto: Jacob J. Buchard

– Det tenker jeg ikke på. Det handler bare om å forberede laget så godt som mulig til neste kamp, så tar vi det derfra, sier Start-trener Joey Hardarson.

Det er 800 dager siden Kjetil Rekdal forlot Start på mest oppsiktsvekkende vis og Joey Hardarson overtok rollen. Siden har den tidligere midtbanespilleren ledet Start gjennom et opprykk og et nedrykk. Etter denne sesongen går kontrakten hans ut.

Nå venter en periode med ni kamper på 40 dager for Start. En periode som kan bli avgjørende for Starts sesong - og for Joey Hardarsons rolle.

– Er dette noe du vil ha en avklaring på så fort som mulig?

– Jeg stresser ikke med det nå. Men på et eller annet tidspunkt begynner de spørsmålene å dukke opp oftere og oftere. Resultater og prestasjoner vil selvsagt prege det. Men akkurat nå er jeg rolig, sier Hardarson.

– Har du snakket med klubben eller er det planer om det?

– Nei, det har ikke vært noen samtaler. Det har vært nok av andre ting å ta seg til i klubben. Per nå så er ikke det noe stress, sier islendingen.

Fædrelandsvennens fotballekspert Daniel Aase er tydelig på at de neste månedene blir viktig for Starts trener.

– Skal han gjøre seg fortjent til å være Start-trener neste år så må Start spille bedre de neste 10–15 kampene enn det de har levert til nå. Hvis det de leverer framover er det samme så får han ikke ny kontrakt, det er jeg nesten helt sikker på. For hvordan skal du ellers måle en treners prestasjon?

– Herfra og ut blir ekstremt definerende. Klarer de å løfte seg så er jeg fan av å gi folk tid. Men da må man se at det skjer ting, sier Aase i denne ukas episode av podkasten Fvn Fotball.

Styreleder Andreas Nielsen har ikke besvart våre henvendelser fredag.

Lørdag venter Åsane på bortebane, før kamper mot Ull/Kisa, Grorud og Bryne venter før juni er omme.

– Det handler om å være klar til kampdag. Det er viktig at vi nå har fått litt tid til å terpe på noen ting. Så må vi bygge videre på det. Vi må bruke dagene mellom kamp fornuftig. Vi er fysisk godt trent og da gjelder det å være nøye og justere på det som trengs mellom kampene, sier Hardarson.