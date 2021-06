RBK-profilen kan forsvinne gratis: Har ikke hørt noe fra klubben

Even Hovlands kontrakt med Rosenborg går ut etter inneværende sesong.

Midtstopper Even Hovland åpner opp for å forlenge med Rosenborg. Nåværende kontrakt går ut etter sesongen. Foto: Christine Schefte

LERKENDAL: Åge Hareide sier at ingenting er avklart ennå vedrørende fremtiden til Even Hovland.

Samtidig er RBK-sjefen tydelig på at de bør bruke juni måned godt. For fra 1. juli av, kan Hovland snakke med andre klubber.

– Vi har fremdeles store deler av juni igjen. Vi må ta det i løpet av juni, sier RBK-treneren.

Åpner opp for ny RBK-kontrakt

Til Adresseavisen sier Hovland at det ikke er noe nytt å melde om hans egen fremtid.

På spørsmål om han er i dialog med klubben om en kontraktsforlengelse, svarer RBK-stopperen dette:

– Nei, jeg har ikke hørt noe fra RBK. Men dette er ikke mitt bord heller. Jeg konsentrerer meg om at vi skal vinne fotballkamper.

– Både Bent Skammelsrud og Kai Bardal roser dine prestasjoner i år. Tror du prestasjonene øker interessen fra andre klubber?

– Det er alltid muligheter for å finne seg en ny klubb når man kan dra gratis. Men det er andre som styrer med det. Jeg koser meg med fotballen og prøver å gjøre det best mulig. Om det dukker opp noe, får jeg ta det når det kommer. Akkurat nå tenker jeg ikke noe på det.

– Ønsker du å bli værende i RBK?

– Ja, selvfølgelig kan jeg fortsette her. Jeg stortrives og familien har det bra. Vi får se om det lar seg gjøre eller om jeg må finne meg en annen klubb. Det er mye som spiller inn. Men per nå har jeg ikke tatt stilling til det i det hele tatt. Jeg har det kjekt og spiller fotball. Alt annet får vi ta når det kommer noe man kan diskutere.

RBK-trener Åge Hareide sier de i løpet av juni må ta en runde med Even Hovland vedrørende hans fremtid i klubben. Foto: Morten Antonsen

Hovland legger ikke skjul på at det er fint om en avgjørelse tas i god tid før sesongslutt:

– Det er ikke ideelt å vente for lenge.

Var på vei bort

Selv om Hovland har vært fast inventar i RBK-elleveren i år, er det bare ett år siden han var svært nær en overgang til en annen klubb.

– Jeg så etter andre muligheter da jeg fikk beskjed om at jeg var bak i køen her. Og det er ikke til å legge skjul på at det var nære på at jeg forsvant, men klubbene ble ikke enige. Så snudde situasjonen for meg da Tore ikke fikk ny kontrakt. Nå er det bare kjekt å spille fotball, og kjekt at vi gjør det så bra, uttalte Hovland tidligere i år.

Denne sesongen har stopperen spilt samtlige eliteserieminutter for RBK. Han står med ett mål og to målgivende pasninger på de syv kampene som er spilt i år.

Søndag spiller RBK bortekamp mot Strømsgodset i Drammen.