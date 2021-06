EM direkte: Følg Polen - Slovakia

Dette er den første gruppespillkampen i denne gruppen. Klokka 21.00 møtes Spania og Sverige. De fleste tar det for gitt at Spania tar gruppeseieren, men hvem slår følge? Sverige er nok favoritter, men Polen kan fort henge seg på. Da må de nok i så fall ta tre poeng i kveld.

