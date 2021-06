OL-vinneren tok korona-kontakt med statsministeren på Twitter – fikk svar

Jørgen Graabaks korona-tålmodighet er satt på prøve. Frykter sesongstarten kan glippe.

Graabak ønsker Korona-svar fra Erna Solberg på Twitter. Det fikk han. Foto: Glen Musk

– Vi satt og pratet om ulike scenarioene. Slik det er nå med vaksineplanen i Trondheim, vil jeg sannsynligvis få den andre dosen omtrent akkurat ved sesongåpningen i Kuusamo. Derfor tenkte jeg at jeg måtte spørre om det var mulig å kanskje få det til litt før, sier Jørgen Graabak.

I bilen på vei til Lillehammer på treningssamling sammen med trener Jan Schmid og landslagskollega Espen Bjørnstad dukket spørsmålet opp. Igjen. Om når landslagsløperne i kombinert blir vaksinert.

– Håper hun ikke kjeder seg

Denne gangen valgte Graabak å ty til sosiale medier i jakten på et svar.

«Nå som alle eldre og alle risikogrupper er vaksinert. Er det da mulig å prioritere en gruppe som lever av å representere landet, og som er 100 % avhengige av lungene sine for å gjøre dette», skrev Graabak og tagget statsministeren.

Og svar fikk han.

– Jeg vet ikke helt hva jeg forventet, men det var artig at hun svarte. Jeg bare kastet ut et spørsmål – og så kom svaret rimelig på direkten. Det er artig at hun følger med, at hun var så raskt. Så håper jeg at det ikke er et tegn på at hun kjeder seg. Og svaret var for så vidt oppløftende. Men jeg er usikker på om svaret hennes gjelder for Trondheim eller for Oslo, sier Graabak.

Den olympiske mesteren prøvde seg derfor med et oppfølgingsspørsmål. Det har Erna Solberg så langt ikke svart på.

– Det kan være vi ikke får delta i verdenscupåpningen i Kuusamo dersom vi ikke er fullvaksinerte. Vi er selvsagt heller ikke så ivrige på å dra heller dersom vi ikke er fullvaksinerte. Det er dumt dersom man må stå over, og jeg vet ikke om det kommer til å skje. Men det er et scenario med en viss sannsynlighet, sier han.

Kan stille på kort varsel

Graabak understreker at han ikke er ute etter å snike i køen. Han ønsker bare å unngå plassen helt bakerst i køa.

– Vi er helt avhengige av lunger som fungerer helt optimalt, og det har vist seg at folk kan ha utfordringer med lungene etter koronasykdom. Derfor har vi selvsagt lyst til å bli vaksinert. Vi har ikke lyst til å mase oss først i køa, men kanskje vi ikke trenger å være helt sist. Det ville vært en veldig fordel, sier Graabak – og legger til:

– Vi er veldig løsningsorienterte, og kan ta doser som blir til overs også. Vi kan stille på kort varsel, det er ikke noe problem.