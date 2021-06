Fällman melder seg klar til den viktige Fredrikstad-kampen

David Fällman (31) fikk 30 minutter mot Brattvåg i forrige uke. I dagens kamp er han klar for mer spilletid.

David Fällman starter sin første kamp for AaFK i forrige uke mot Brattvåg. Den gangen spilte han 30 minutter, men i onsdagens treningskamp håper han på dobbelt så mye spilletid. Foto: Marius Simensen

Onsdag formiddag spiller AaFK nok en treningskamp mot Brattvåg, som sendes direkte på smp.no fra kl. 10.50. I forrige uke endte det 1–1 da AaFK spilte borte mot Brattvåg, men i dag møtes lagene på en nylagt kunstgressmatte på Color Line stadion.

Også denne gangen skal lagene spille tre ganger 30 minutter. David Fällman spilte én omgang sist for å begynne å komme i kampform, men nå er han klar for mer.

– Jeg kjente sist at alt ikke sitter som det skal, men det er ikke så veldig unaturlig. Jeg kan godt spille 60 minutter denne gangen, så har vi en viktig kamp på lørdag. Hvis trenerne mener jeg er klar, så er jeg klar på lørdag, sier svensken.

Har ikke bestemt seg

Han mener sjøl at han har fått mye ut av treningene, men nå handler det om å komme seg i kampform.

– Du melder deg kampklar mot Fredrikstad?

– Ja, jeg er mentalt klar for å spille, men det er selvfølgelig en konkurransesituasjon der. De som har spilt tidligere har gjort det bra, og vi må ha det beste laget på banen, sier han.

Lars Arne Nilsen har ikke bestemt seg for hva han velger å gjøre i lørdagens kamp.

– Vi har fire gode midtstoppere. Jonas har også levert tidligere, sjøl om det har gått litt nedover da sesongen starta. Du merker at Fällman er en sjef og en type som vi trenger, men spørsmålet er når vi skal begynne å bruke han. Skal vi bare kaste han inn og gi han en time for at han skal komme i gang, eller må han bare trene en periode til. Vi må se hvordan han tåler onsdagens kamp først.

Castro er skadet

Nikolai Hopland har starta alle seriekampene og er kommet tilbake fra G17-landslagssamling. Han og Quint Jansen har vært midtstopperparet de to siste kampene.

– Vi må se an hvordan Nikolai ser ut etter å ha vært på landslagssamling. Det har vært mye på han på kort tid, og det er viktig at vi ikke kjører han i senk. Nikolai kommer til å spille mye, men det betyr ikke at han skal spille alle kampene, sier AaFK-treneren.

PS: Niklas Castro står over Brattvåg-kampen etter at han fikk en smell i kneet mot Start. Det er usikkert om han rekker lørdagens kamp.