Ull/Kisa-leiren: - Start får en fantastisk trener

Ull/Kisa-kapteinen ble skuffet og forbannet da Sindre Tjelmeland valgte Start foran dem. Han sier også at det gjør ham ekstra trist at Starts kommende trener har tatt spillerne med storm.

Ull/Kisa jubler etter 1–0-scoringen mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Start-Ull/Kisa 1–3: – Det er en mann jeg har hatt god kjemi med og god tillit til. Jeg er skuffet og ble forbannet når han stikker etter fem kamper i ny klubb, sier Ull/Kisa-kaptein Christian Aas til Fædrelandsvennen.

En turbulent uke endte med et fantastisk resultat på bortebane for laget fra Jessheim. 3–1-seieren var fullt fortjent mot et tamt Start-lag, som nå overtar hovedtreneren til Aas og co.

Sindre Tjelmeland blir presentert som Start-trener innen kort tid, etter det Fædrelandsvennen vet.

– Skuffet og forbannet

– Vi ble jo sjokket da vi fikk vite det. Det kom veldig brått på oss. Spillergruppen er skuffet og forbannet fordi det er manet om lojalitet til prosjektet hans og hele den greia, så drar man etter fem kamper. Han har skrevet lang kontrakt med klubben og hentet spillere som skulle passe i roller, sier Aas, som samtidig hyller egenskapene til treneren Start nå får.

– Det får en fantastisk god trener, rett og slett. Han er så nøye i alt han gjør, og bruker enorm tid på å få det til å bli mest mulig. Han er også fin å prate med, og jeg har et veldig godt forhold til ham. De får også en strålende fyr. Det gjør det ekstra trist, sier Aas.

Også Tjelmelands assistent Arild Sundgot - som ledet Ull/Kisa på Sparebanken Sør Arena, mener Start har fått en meget kompetent trener.

Tyst fra Start

– De får en utrolig dedikert trener. Han jobber steinhardt og er flink taktisk. Han kommer hit for å oppnå noe, sier Sundgot, som sier at han ikke har et problematisk forhold til treneren etter

– Mitt forhold til ham, også etter dette, er uproblematisk. Vi har et fint forhold, sier den tidligere Lillestrøm-toppscoreren, som etter seieren mot Start seiler opp som en het kandidat til hovedtrenerjobben i klubben.

– Jeg er hovedtrener inntil videre, så får vi se hva som skjer, sier Sundgot.

Fædrelandsvennen har forsøkt å få uttalelse fra nøkkelpersoner i Start, deriblant styreleder Andreas Nielsen, om situasjonen rundt Tjelmeland - foreløpig uten hell.

Myggen kan bli assistent

Etter det Fædrelandsvennen vet er Erik Mykland en het kandidat til å gå inn i trenerteamet til den nye Start-treneren.

Mykland har selv ikke hørt noe.

– Det er helt nytt for meg. Jeg har bare lest det hos dere, og jeg har ikke hørt noe.

– Hva tenker du om det, hvis klubben spør?

– Jeg vet ikke. Den som blir ansatt og de som jobber må først komme og snakke med meg. Om folk skal jobbe tett sammen må det være kjemi. I tillegg har jeg en god jobb som jeg trives i, svarer Mykland, som var skuffet over Starts prestasjon fredag.

– Den største forskjellen vi ser på lagene er at vi hørte hvem som var på besøk. Vi hørte ikke hvem som holdt festen, sier Mykland, som en beskrivelse av Ull/Kisas entusiasme og Starts flaue forestilling.

